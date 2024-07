Polaris Convention: Großer One Piece-Auftritt zum 25. Jubiläum

Autor:, in / Polaris Convention

One Piece auf der Polaris Convention: großer Auftritt zum 25. Jubiläum

„Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben! Sucht ihn doch!“ vielleicht ist er nämlich dieses Jahr auf der Polaris zu finden! One Piece, der möglicherweise erfolgreichste Anime aller Zeiten, hisst die Segel für einen großen Auftritt auf der Polaris Convention in Hamburg am 12. Oktober.

Passend zum 25. Jubiläum des Piraten-Abenteuers steht die Neo Taki-Bühne mit Anime-Experte Nino Kerl von NinotakuTV ganz im Zeichen der Strohhut-Bande und auch die Synchronsprecher der Hauptcharaktere werden in voller Stärke vertreten sein.

Am Samstag dürfen sich Fans auf ein Highlight der Extraklasse freuen: Der (fast) gesamte deutsche Synchro-Cast von One Piece wird erstmals zusammen in einem Panel auftreten.

Franky muss vorerst noch wichtige Arbeiten in Water 7 erledigen und kann daher nicht vor Ort sein.

Oh, Moment. Unsere Teleschlecke klingelt! Synchronsprecher Daniel Schlauch hat noch etwas mitzuteilen: „Hey Leute, hier schreibt euch euer Ruffy! Und ich hab’ tolle Neuigkeiten: Ich und meine Crew werden im Oktober diesen Jahres die Thousand Sunny nach Hamburg steuern, um gemeinsam mit euch die Polaris Convention aufzumischen! Das wird ein irres Erlebnis und wir freuen uns schon total drauf! Also: Setzt ebenfalls die Segel und trefft uns live vor Ort! Wir sehen uns!“

Über mehrere Stunden hinweg können Besucher spannende Einblicke in die Arbeit der Synchronsprecher gewinnen und hautnah erleben, wie die Stimmen ihrer Lieblingsfiguren zum Leben erweckt werden.

Das Programm am Samstag:

Vormittag: One Piece-Quizzes mit coolen Gewinnen

Mittag: Das erste Panel jemals mit allen deutschen Synchronsprecher, über mehrere Stunden geplant

Nachmittag: Meet & Greet / Autogrammstunde mit allen Synchronsprecher, über mehrere Stunden

Gäste:

Willi Röbke als Jinbei

als Jinbei Benedikt Gutjan als Brook

als Brook Simone Brahmann als Nico Robin

als Nico Robin Martin Halm als Tony Chopper

als Tony Chopper Hubertus von Lerchenfeld als Sanji

als Sanji Dirk Meyer als Lysop

als Lysop Stephanie Kellner als Nami

als Nami Daniel Schlauch als Monkey D. Ruffy

als Monkey D. Ruffy Uwe Thomsen als Lorenor Zorro

Die Polaris Convention, Hamburgs größte Messe für Popkultur, Gaming und Cosplay, findet vom 11. bis 13. Oktober 2024 statt und bietet ein umfangreiches Programm mit Panels, Workshops, Ausstellungen und Wettbewerben. Die Neo Taki-Bühne wird dabei ein zentraler Treffpunkt für Anime- und Manga-Fans sein, die hier exklusive Events und interessante Gäste erleben können.

One Piece-Fans sollten sich diesen Termin unbedingt im Kalender markieren: Auf der Polaris Convention wird das 25. Jubiläum des Animes in großem Stil gefeiert. Fans dürfen sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen, ihre Helden hautnah zu erleben und ein Teil der Strohhut-Bande zu werden.