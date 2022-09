Polaris Convention: Nintendo und mehr sind in Hamburg dabei

Autor:, in / Polaris Convention

Die neue Community-Convention des Nordens, die Polaris, rückt immer näher und immer mehr Aussteller schließen sich dem Event an: Nintendo, Canon, Games Workshop und Yvolve gesellen sich zu den bereits angekündigten Teilnehmern Crunchyroll, Daedalic, gamecity, Wired etc. hinzu. Damit sind auf der Polaris bereits weit mehr als 100 Aussteller angemeldet.

Die Polaris wird ein spielbarer Erlebnispark, in dem Besucher nicht nur allerlei interessante Spiele anzocken, sondern gemeinsam mit Creator und Community-Mitgliedern noch viel mehr erleben können: Fünf Areale wird es geben, aufgeteilt auf zwei große Messehallen.

Unter anderem können sich Gäste in der Loot-Wüste auf spannende Gaming-Aussteller freuen, asiatischer Popkultur in Neo Taki näherkommen, oder ihren Hunger und Durst im Munchie Market stillen. Bereits komplett ausgebucht ist das Valdhaym Areal, auf dem die Themen Artists, Cosplay und Table Top zu Hause sind. Mit den neu bestätigten Creator Papaplatte, Lara Loft, Space Frogs, Reeze, Sissor, Klengan und Der Heider ist außerdem für weitere Unterhaltung gesorgt.

Auch der Cyberdome-Bereich bietet tolle Themen aus dem E-Sport. Neben den Mitmach-Turnieren von Super Smash Bros und Rocket League, wird es u.a. am RCADIA Stand E-Sports Coachings geben. Auch auf den fünf Bühnen der Polaris wird das Thema großgeschrieben, erste E-Sports-Bühne-Programmpunkte werden in Kürze über Social Media bekanntgegeben.

Neben großartigen Aussteller und Creator hat sich auch die Politik angekündigt. Eröffnet wird die Polaris am Freitag um 12 Uhr von Hamburgs Kultursenator Dr. Carsten Brosda und der japanischen Generalkonsulin Kato Kikuko. Auch der Hamburger Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher wird am Samstag die Polaris besuchen.

Die Polaris wird nicht nur physisch, sondern auch über die eigens von Super Crowd entwickelte Mobile-App spielbar sein und ermöglicht Besucher in Echtzeit, zusammenzuarbeiten und Belohnungen zu erspielen, die für die gesamte Messe gelten. Beispielsweise sollen so bestimmte Gegenstände erst zum Verkauf erhältlich sein, sobald eine gewisse Anzahl an Gruppenpunkten gesammelt wurde.