Police Shootout: Taktischer Polizei-Shooter erscheint heute für Xbox

Police Shootout, ein einzigartiger Titel, der einen Shooter und ein taktisches Spiel kombiniert. Das Spiel kommt am 20. Februar auf der Xbox Serie X|S heraus. Police Shootout wurde zuvor auf PC veröffentlicht. Das Spiel wird am 14. März für PlayStation 5 erscheinen.

Police Shootout ist ein Spiel aus der Ego-Perspektive, das einen Shooter, ein rundenbasiertes Spiel, einen Polizeieinsatzsimulator und ein fesselndes Abenteuer kombiniert. Der Titel zeichnet sich unter anderem durch eine einzigartige rundenbasierte Kampfmechanik aus, bei der in Echtzeit getroffene Entscheidungen den weiteren Verlauf der Ereignisse beeinflussen.

In Police Shootout schlüpft der Spieler in die Rolle des Polizisten Scott Price, den es aus der Großstadt in das Städtchen San Andrino verschlägt. Im Laufe des Spiels wird auch die Geschichte der Figur enthüllt, einschließlich der Gründe für den Umzug in die Kleinstadt.

Das Gameplay in Police Shootout umfasst das Lösen von Fällen und Polizeieinsätzen. In San Andrino müssen Spieler sich zum Beispiel mit einem Ladenüberfall oder einer Geiselnahme befassen.