Police Simulator: Patrol Officers: Entwickler-Video zur Highway Patrol-Erweiterung

Schon bald werden die Spieler die Möglichkeit haben, auf den Autobahnen rund um Brighton City zu patrouillieren, wenn die Highway Patrol-Erweiterung für den Polizeisimulator: Patrol Officers von astragon Entertainment und Aesir Interactive veröffentlicht wird.

Die Erweiterung wird in weniger als zwei Wochen, am 18. Juni, veröffentlicht und bringt eine Fülle neuer Features, Werkzeuge und Fahrzeuge mit sich.

In einem neuen Video mit dem Titel „On Patrol“ geben Produzent Fabian und Social Media & Community Manager Wladi von astragon Entertainment einen detaillierten Einblick in das, was die Spieler von der Highway Patrol Expansion erwarten können.