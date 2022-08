Police Simulator: Patrol Officers: Finales Release-Datum enthüllt

Das Brighton Police Department bekommt jede Menge Verstärkung, denn bald können auch Konsolenspieler auf virtuelle Streife gehen. Police Simulator: Patrol Officers von Entwickler Aesir Interactive und Publisher astragon Entertainment erscheint am 10. November 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S.

Die PC-Version wird am selben Tag die Early-Access-Phase verlassen und dann auch als Vollversion im Handel und auf Steam erhältlich sein. Aber auch nach der Veröffentlichung können sich Fans auf neue Inhalte freuen.

Doch die Reise ist mit der Veröffentlichung von Police Simulator: Patrol Officers noch lange nicht zu Ende: Das Spiel wird auch in der Zeit nach Release mit kostenlosen Updates und Inhalten sowie neuen DLCs versorgt, davon sind einige:

Ein brandneues leistungsstarkes Fahrzeug: Das Urban Terrain Vehicle erhalten alle, die sich das Spiel für PC und Konsolen vorbestellen, als Teil der Steelbook-Edition oder die das Spiel während der Early Access-Phase gekauft haben oder kaufen werden. Ab Release wird das zusätzliche Streifenfahrzeug als DLC zu einem Preis von 2,99 Euro erhältlich sein.

Eine zusätzliche Alternative zur Festsetzung: Durch das Zielen oder Verwenden einer Elektroschockpistole oder durch das Anvisieren der Polizeiwaffe können fliehende Verdächtige zum Stoppen bewegt werden. Mit einem der kostenlosen Updates wird auch das Aufhalten durch Körpereinsatz möglich sein.

Mehrere Strafzettel verteilen: Begehen die Einwohner von Brighton Straftaten, können virtuelle Gesetzeshüter sie auffordern, ein Bußgeld für eine davon zu zahlen oder sie verwarnen. Ein kostenloses Update wird die Möglichkeit ins Spiel bringen alle Bußgeldbeträge kumuliert einzufordern.

Noch mehr Koop-Spaß: Wenn Streifenpolizist im Koop-Modus gemeinsam auf Patrouille gehen, muss die Kommunikation zwischen ihnen einwandfrei funktionieren. Ein kostenloses Update wird hilfreiche Befehlskürzel ins Spiel implementieren, mit denen sie noch besser und gezielter kommunizieren können. Denn nur durch perfektes Teamwork können sie in Brighton gemeinsam für Recht und Ordnung sorgen.

Police Simulator: Patrol Officers von Entwickler Aesir Interactive und Publisher astragon Entertainment wird ab dem 10. November 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S zum Preis von 39,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Sammler dürfen sich exklusiv bei amazon zudem über ein hochwertiges, limitiertes Steelbook zum Preis von 44,99 Euro (UVP) freuen.

Neben der Veröffentlichung auf Konsolen wird Police Simulator: Patrol Officers am 10. November auch den Steam Early Access verlassen und anschließend als Vollversion für PC für 29,99 Euro zu erwerben sein.

In Police Simulator: Patrol Officers schlüpfen Spieler in die Rolle eines Streifenpolizisten oder einer Streifenpolizistin in der fiktiven US-Stadt Brighton. Sie absolvieren zunächst einfache Aufgaben wie die Durchsetzung der Verkehrsregeln und die Aufnahme von Unfällen, bevor sie sich schließlich komplexeren Sachverhalten wie der Suche und Festnahme gesuchter Verdächtiger in Fällen von Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung oder sogar Drogenhandel widmen.

Mit wachsender Erfahrung schalten sie verschiedene Polizeiautos, Aufgaben, Stadtdistrikte und Stadtteile frei. Ein Koop-Multiplayer-Modus für zwei Personen gibt virtuellen Police Officers die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin als Team zu agieren.

Wie der Alltag der Streifenpolizist in Brighton auf Konsole aussieht, zeigt der Announcement-Trailer: