Police Simulator: Patrol Officers: Gebrauch von Schusswaffen zur Selbstverteidigung

astragon Entertainment und Aesir Interactive haben das 19. kostenlose Update zusammen mit zwei neuen DLCs für den Police Simulator: Patrol Officers veröffentlicht.
Das neue Self-Defence-Update führt eine der am meisten erwarteten Gameplay-Funktionen ein: den Einsatz von Schusswaffen als letztes Mittel. Darüber hinaus erweitern das Premium-DLC „Accident Pack“ und drei „Uniform Pack“-DLCs das Angebot an Inhalten für die Spieler.
Das Self-Defence-Update
Das kostenlose Selbstverteidigungs-Update fügt neue Mechaniken hinzu, die den Einsatz in Brighton erhöhen. Kriminelle können nun bewaffnet und gefährlich auftreten, sodass die Beamten entschlossen handeln müssen.
Die Spieler können nun ihre Dienstwaffe in begrenzten Hochrisikosituationen einsetzen, wenn alle anderen Deeskalationsmethoden versagt haben.
Darüber hinaus enthält das Update neue Funktionen wie Fahrzeugscheinwerfer als Gadgets, Hintergrundfunkgespräche, den Austausch von Uniformen direkt aus dem Kofferraum des Streifenwagens, Genehmigungen für versteckte Waffen und vieles mehr.
Trailer zum Self-Defence-Update:
Accident Pack DLC
Das zusammen mit dem Update veröffentlichte Accident Pack DLC bietet neue Werkzeuge und Ausrüstung für die Unfallortung.
Die Beamten können reflektierende Kleidung, eine optionale orangefarbene Lichtleiste, spezielle Skins für Unfallfahrzeuge und das neue Multipurpose Responder Vehicle mit vergrößertem Kofferraum für zusätzliche Werkzeuge nutzen.
Trailer zum „Accident Pack”:
DLCs für Uniform-Packs
Ebenfalls ab heute erhältlich sind drei Premium-DLCs für Uniformpakete, die von den Polizeikräften der US-Bundesstaaten inspiriert sind:
- East Coast Police Uniform Pack mit drei Uniformen in zwei Varianten aus New York City, New Hampshire und Fairfax County
- South Atlantic Uniform Pack mit drei Uniformen in zwei Varianten aus Florida, Georgia und West Virginia
- Western Police Uniform Pack mit drei Uniformen in zwei Varianten aus Las Vegas, Los Angeles und Austin
Die Uniform Pack DLCs können einzeln oder als vergünstigtes Bundle erworben werden.
Trailer zum „Uniform Pack”:
Sollten die Kriminellen schwarz sein ist, durch die ausgereifte Spielmechanik, der Einsatz von Schusswaffen schneller möglich.
gleichzeitig werden dann Hasskampagnen gegen dich gestartet, wenn du mal einen zum Kontrollieren anhälst
Da wird automatisch geschossen nichts mit schneller möglich 🙈
Sowas sollte von Anfang an verfügbar sein, ohne Waffe als Polizist rauszugehen, ist doch ein No Go.
Auser das spielt in Japan 🙂
Da tragen die meisten keine Schusswaffe.
Die Japaner sind ja größtenteils harmlos, da kann man das mal machen 😀.
das heftigste was da passieren kann, ist ne Entenfamilie die über die Straße begleitet wird :D:D
Sondern nur Schwerter 😁
Weiß nicht ob das als letztes Mittel gelten sollte. Ich finde es durchaus eindrucksvoller wenn Officer Morgan mit gezogener Waffe mich zu Boden brüllt, als wenn Polizeimeister Meyer kommt: Entschuldigung, bleiben Sie mal bitte stehen.
Aber ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung fürs Spiel. Bissel mehr Action.
Bei dem Spiel weiß ich nicht was ich machen soll. Mal wandert es auf meine Wunschliste, dann lösche ich es wieder, um es wieder erneut auf meine Wunschliste zu setzen
solche games kommen mir nicht auf die platte!kann ich nix mit anfangen!
Die Spiele sind so schlecht programmiert dass sie schon wieder lustig sind 😀
Bei der Grafik hätte man das bestimmt auch mit Mühe auf der PS2 zum Laufen gebracht.
Finds geil.