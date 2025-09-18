Police Simulator: Patrol Officers: Gebrauch von Schusswaffen zur Selbstverteidigung

Das kostenlose Self-Defence Update sowie die DLCs „Accident Pack“ und „Uniform Pack“ sind jetzt für Police Simulator: Patrol Officers verfügbar.

astragon Entertainment und Aesir Interactive haben das 19. kostenlose Update zusammen mit zwei neuen DLCs für den Police Simulator: Patrol Officers veröffentlicht.

Das neue Self-Defence-Update führt eine der am meisten erwarteten Gameplay-Funktionen ein: den Einsatz von Schusswaffen als letztes Mittel. Darüber hinaus erweitern das Premium-DLC „Accident Pack“ und drei „Uniform Pack“-DLCs das Angebot an Inhalten für die Spieler.

Das Self-Defence-Update

Das kostenlose Selbstverteidigungs-Update fügt neue Mechaniken hinzu, die den Einsatz in Brighton erhöhen. Kriminelle können nun bewaffnet und gefährlich auftreten, sodass die Beamten entschlossen handeln müssen.

Die Spieler können nun ihre Dienstwaffe in begrenzten Hochrisikosituationen einsetzen, wenn alle anderen Deeskalationsmethoden versagt haben.

Darüber hinaus enthält das Update neue Funktionen wie Fahrzeugscheinwerfer als Gadgets, Hintergrundfunkgespräche, den Austausch von Uniformen direkt aus dem Kofferraum des Streifenwagens, Genehmigungen für versteckte Waffen und vieles mehr.

Trailer zum Self-Defence-Update:

Accident Pack DLC

Das zusammen mit dem Update veröffentlichte Accident Pack DLC bietet neue Werkzeuge und Ausrüstung für die Unfallortung.

Die Beamten können reflektierende Kleidung, eine optionale orangefarbene Lichtleiste, spezielle Skins für Unfallfahrzeuge und das neue Multipurpose Responder Vehicle mit vergrößertem Kofferraum für zusätzliche Werkzeuge nutzen.

Trailer zum „Accident Pack”:

DLCs für Uniform-Packs

Ebenfalls ab heute erhältlich sind drei Premium-DLCs für Uniformpakete, die von den Polizeikräften der US-Bundesstaaten inspiriert sind:

East Coast Police Uniform Pack mit drei Uniformen in zwei Varianten aus New York City, New Hampshire und Fairfax County

South Atlantic Uniform Pack mit drei Uniformen in zwei Varianten aus Florida, Georgia und West Virginia

Western Police Uniform Pack mit drei Uniformen in zwei Varianten aus Las Vegas, Los Angeles und Austin

Die Uniform Pack DLCs können einzeln oder als vergünstigtes Bundle erworben werden.

Trailer zum „Uniform Pack”: