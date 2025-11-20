Police Simulator: Patrol Officers: Grenzkontrollstationen mit Contraband DLC hinzugefügt

Contraband Erweiterung mit neuen Grenzkontrollstationen jetzt in Police Simulator: Patrol Officers verfügbar.

astragon Entertainment und Aesir Interactive haben die Contraband-Erweiterung für Police Simulator: Patrol Officers auf PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht.

Ab sofort können sich Beamte an den brandneuen Grenzkontrollstationen im Bundesstaat Franklin zum Dienst melden und damit eines der bisher ehrgeizigsten Updates für das Spiel einführen.

Der Release Trailer zeigt die neuen Umgebungen, Inspektionsmechaniken und Werkzeuge der Erweiterung, die den Ermittlungsinstinkt der Spieler auf die Probe stellen:

Erweiterte Aufgaben in der Grenzzone

Die Grenze ist geöffnet und die Zuständigkeit des Brighton Police Department erstreckt sich nun über die Stadt hinaus. Die Beamten werden in zwei großen Kontrollstationen arbeiten und Fahrzeug-, Dokumenten- und Frachtkontrollen durchführen.

Von den kleinsten Autos bis hin zu schweren LKWs zählt jedes Detail.

Mit der Erweiterung wird ein neuer Spieltyp eingeführt, bei dem Geduld, Präzision und Intuition gefragt sind.

Im Büro analysieren die Beamtinnen und Beamten Pässe, Führerscheine und Frachtmanifeste, während sie draußen die Kontrollen überwachen, die Warteschlangen beobachten und auf unerwartete Zwischenfälle am Kontrollpunkt reagieren.

Inspektionswerkzeuge für bessere Kontrollen

Um diese neuen Aufgaben zu bewältigen, können die Beamten auf leistungsstarke neue Technologien zurückgreifen. Der biometrische Kiosk, der Röntgenscanner und der Substanzanalysator decken auf, was dem menschlichen Auge entgehen könnte, während das Titan-Polizeifahrzeug mit dem brandneuen Border Patrol Vehicle Skin für Unterstützung auf und abseits der Autobahn sorgt.

Der neue Border Patrol Uniform Skin zeigt auch die neuen Aufgaben der Spieler, wenn sie zu Fuß unterwegs sind.

Von Beobachtungstürmen aus können die Spieler die Umgebung überwachen und verdächtige Aktivitäten melden, während die Aufrechterhaltung der Sicherheit an der Grenze weiterhin entscheidend ist, um die Einsätze unter Kontrolle zu halten.

Neue Szenarien, neue Herausforderungen

In der Contraband-Erweiterung können Verkehrskontrollen zu Verfolgungsjagden eskalieren, Verdächtige können aus der Kontrollspur fliehen und Teamwork ist entscheidend, um die Kontrolle zu behalten.

In Kombination mit der Highway Patrol Expansion können sich die Beamten auf den Highways rund um Brighton rasante Verfolgungsjagden liefern.

Die neue nicht-tödliche Schrotflinte sorgt dafür, dass auch hochspannende Begegnungen sicher gemeistert werden können.

Alle neuen Features können solo oder im Mehrspielermodus für bis zu zwei Spieler erlebt werden, mit voller DLC-Sharing-Unterstützung, die sicherstellt, dass jeder Partner unabhängig von den Besitzverhältnissen an den neuen Aufgaben teilnehmen kann.

Features:

Kartenerweiterung im Staat Franklin mit zwei neuen Kontrollstationen

Dokumenten-, Fahrzeug- und Frachtkontrollen mit realistischen Systemen

Schreibtischarbeit in Innenräumen für Dokumentenprüfung und Befragung

Titan Police SUV und fortschrittliche Inspektionsausrüstung

Wachturmdienst, Ferngläser und Zaunwartungsaufgaben

Dynamische Szenarien, Widerstand der Verdächtigen und volle Multiplayer-Unterstützung