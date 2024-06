Police Simulator: Patrol Officers: Highway Patrol Expansion und mehr veröffentlicht

Heute veröffentlichen Publisher astragon Entertainment und Entwickler Aesir Interactive die Highway Patrol Expansion für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.

Mit der neuen Erweiterung für den Simulations-Hit Police Simulator: Patrol Officers werden die Auffahrten auf den Highway eröffnet und stellen virtuelle Polizisten vor eine Vielzahl neuer Aufgaben und Herausforderungen.

Für alle Neueinsteiger in die Welt von Police Simulator: Patrol Officers erscheint heute zudem die Gold Edition auf allen Plattformen. Diese beinhaltet das Basisspiel, die Highway Patrol Expansion sowie das Garage Bundle zum Vorteilspreis.

Der Release Trailer nimmt Fans mit zu den spannenden Geschehnissen auf dem Highway:

Ab sofort auf Highway-Patrouille gehen

Viele neue Aufgabenbereiche erwarten virtuelle Polizeibeamte in der Highway Patrol Expansion, denn mit der Eröffnung der Highways halten viele neue Vergehen Einzug in den fiktiven Bundesstaat Franklin: Autodiebstähle stehen an der Tagesordnung und müssen geahndet werden und in rasanten Verfolgungsjagden mit spektakulären PIT-Manövern verhindern Spieler, dass Kriminelle mit Diebesgut flüchten.

Neues Equipment wie Nagelstreifen und Straßenblockaden unterstützen bei dieser Aufgabe, insbesondere im Multiplayer-Modus. Zusätzlich müssen Spielende regelmäßig Lastkraftwagen für Frachtkontrollen anhalten, bei Autopannen Hilfe leisten und Hochgeschwindigkeitskontrollen durchführen.

Mit den erhöhten Geschwindigkeiten steigen auch die Risiken für Kollisionen: Bei besonders schweren Unfällen kann es zu Bränden kommen, die die Spielenden mit einem Feuerlöscher bekämpfen müssen. Außerdem ist es ihre Aufgabe, Trümmerteile von der Straße zu entfernen, damit der Verkehr sicher weiterfließen kann.

Zusätzlich zu neuen Aufgaben und Equipment erhalten Spieler zwei neue Fahrzeuge: Das Interstate Police Vehicle verleiht jeder Schicht einen Hauch von Vintage-Flair, während das Endurance Police Vehicle mit einem Fangnetz ausgestattet ist, mit dem Fahrzeuge während der Fahrt gestoppt werden können.