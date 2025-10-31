Police Simulator: Patrol Officers: Neuer DLC und kostenloses Missions-Update

astragon Entertainment und Aesir Interactive haben das 20. kostenlose Inhaltsupdate „The Mission Update“ sowie den kostenpflichtigen DLC „Vanguard Police Vehicle“ für ihr Simulationsspiel Police Simulator: Patrol Officers veröffentlicht.

Beide Inhalte sind ab sofort für PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar. Das Hauptspiel ist auch im Xbox Game Pass enthalten.

Eine ganze Reihe neuer Einsätze

Die Beamten werden jetzt in ganz Brighton mit noch dynamischeren Szenarien konfrontiert, in denen sie für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sorgen müssen.

Zu den neuen Einsätzen gehören:

Vandalismus: Reagiert auf Meldungen über Sachbeschädigungen, sichert Beweise, schaut euch CCTV-Aufnahmen an und identifiziert Verdächtige anhand der gesammelten Hinweise.

Landstreicherei: Kümmert euch um die unrechtmäßige Nutzung öffentlicher Räume wie Betteln, Herumlungern oder unerlaubtes Campen. Hier ist ein gutes Gleichgewicht zwischen Autorität und Einfühlungsvermögen gefragt.

Häusliche Vorfälle: Löst Streitigkeiten in Haushalten und Fälle von häuslicher Gewalt, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Neues Tool: Überwachungskameras

Mit dem Mission-Update können Polizisten jetzt auf die Aufnahmen von Überwachungskameras an Tatorten zugreifen, um die Aufzeichnungen anzuschauen und die Täter besser zu identifizieren. Diese neue Funktion macht die Ermittlungen bei allen bestehenden Tatort-Einsätzen besser.

Vanguard-Polizeifahrzeug-DLC

Zusammen mit dem Missions-Update kommt das brandneue Vanguard-Polizeifahrzeug raus, ein starker Polizei-Pickup, der für die Straßen von Brighton und darüber hinaus gebaut wurde. Das DLC enthält zwei Varianten des Fahrzeugs – eine mit Hardtop und eine ohne.