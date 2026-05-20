Poppy Playtime: Chapter 5: Neuer Trailer zeigt Horror-Abstieg in das Herz der Fabrik

Ein neuer Trailer zu Poppy Playtime Chapter 5 bestätigt den Release-Termin und führt tiefer in den bislang dunkelsten Abschnitt der Horror-Saga.

Poppy Playtime Chapter 5 erscheint am 27. Mai 2026 und setzt die Geschichte rund um die verlassene Playtime-Fabrik fort, die zunehmend von grausamen Experimenten und mysteriösen Figuren geprägt ist.

Im neuen Kapitel wird die Reise des Spielers noch stärker in die Tiefen der Anlage verlagert, während das Sicherheitssystem der Fabrik sowie ikonische Bedrohungen wie Huggy Wuggy weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Die Atmosphäre bleibt geprägt von Isolation, ständiger Gefahr und wachsender psychologischer Spannung.

Die Geschichte führt dabei weiter in das Reich des sogenannten Prototyps, in dem verstörende Kreaturen und „gefangene Bewohner“ existieren, deren Absichten unklar bleiben. Spieler müssen entscheiden, wem sie vertrauen können, während sie immer tiefer in das Zentrum der Anlage vordringen.

Gameplay-seitig stehen erneut Rätsel, Umgebungsherausforderungen und der Einsatz des erweiterten GrabPack-Systems im Fokus. Neue Funktionen erweitern dabei die Möglichkeiten zur Interaktion mit der Umgebung und sollen sowohl Exploration als auch Fluchtmechaniken intensivieren.

Mob Entertainment setzt damit die Reihe fort und baut die bekannte Mischung aus Puzzle-Horror und Story-getriebener Spannung weiter aus.

Mit dem neuen Kapitel wird die Geschichte rund um die dunklen Geheimnisse von Playtime Co. weiter verdichtet und deutet auf eine finale Konfrontation im Herzen der Fabrik hin.