Portrait of a Torn: Atmosphärisches Story-Abenteuer in Kürze für ﻿Xbox

Po﻿rtrait of a Torn feiert Konsolen-Debüt: ﻿Atmosphärisches Story-Abenteuer ab 5. Mä﻿rz auf PlayStation 5 und in Kürze für ﻿Xbox Series X|S.

Portrait of a Torn, das atmosphärische, storygetriebene Abenteuer von Indigo Studios und veröffentlicht von Firenut Games, erscheint am 5. März für PlayStation 5 und kurz darauf für Xbox Series S|X.

Nach dem Release auf Steam und den dort erhaltenen positiven Rezensionen feiert das Spiel nun sein Konsolen-Debüt – mit einer Standard-Edition sowie einer Deluxe-Edition, die ein digitales Artbook und den Original-Soundtrack (OST) enthält.

Portrait of a Torn erzählt die Geschichte von Robert, einem jungen Soldaten, der nach Hause zurückkehrt – nur um ein unheimlich verlassenes Haus vorzufinden, das voller Erinnerungen und Geheimnisse der Vergangenheit steckt. Mit seiner düsteren, fesselnden Atmosphäre und einer tiefgründigen Erzählung lädt das Spiel dazu ein, der Wahrheit auf die Spur zu kommen – in einer intensiven, von Geheimnissen umwobenen Geschichte, die sich mit Verlust auseinandersetzt.

Spielerinnen und Spieler, die die Geschichte auf Konsole erleben möchten, können Portrait of a Torn ab sofort auf PlayStation 5 zur Wunschliste hinzufügen und ab dem 5. März spielen. Auf Steam ist das Spiel bereits verfügbar.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Xbox steht noch nicht fest. Der Release ist jedoch im Frühjahr 2026 geplant.