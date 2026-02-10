Portrait of a Torn: Veröffentlichung für Xbox im Frühjahr 2026

Das atmosphärische Story‑Abenteuer Portrait of a Torn bringt seine emotionale Reise nach dem Steam‑Erfolg bald auch auf die Konsolen.

Portrait of a Torn wird am 5. März für PlayStation 5 veröffentlicht und erscheint im Frühjahr auch für Xbox Series X|S. Nach dem positiven Echo auf Steam bringt Indigo Studios das narrative Erlebnis nun erstmals auf die Konsolen, wahlweise als Standard Edition oder als Deluxe Edition mit digitalem Artbook und Soundtrack.

Die Veröffentlichung erweitert die Reichweite des Titels, der bereits auf dem PC eine treue Spielerschaft aufgebaut hat.

Im Mittelpunkt von Portrait of a Torn steht Robert, ein junger Soldat, der in sein verlassenes Elternhaus zurückkehrt und dort auf Erinnerungen, Geheimnisse und eine bedrückende Stille trifft.

Die düstere Atmosphäre und die tiefgehende Erzählung führen durch Räume voller Spuren der Vergangenheit, während die Suche nach der Wahrheit eine Geschichte über Verlust und innere Narben entfaltet.

Die Mischung aus Erkundung, emotionaler Spannung und einem starken Fokus auf narrative Elemente prägt das Erlebnis und verleiht Portrait of a Torn seine besondere Wirkung.