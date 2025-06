Possessors: Professor Foss vorgestellt

Im Rahmen des Day of the Devs-Showcase haben Heart Machine und Devolver uns Professor Foss vorgestellt, eine Schlüsselfigur in Possessor(s) und die Erste von vier faszinierenden Persönlichkeiten, über die ihr bis zum Release des Spiels auf PC und Konsolen später in diesem Jahr noch mehr erfahren werdet.

In Possessor(s) spielt ihr Luca, eine Schülerin, die in den Ruinen von Sanzu City gefangen ist. Professor Foss war einer ihrer Lehrer. Welche geheimnisvollen Forschungen werden in den Kellern von Lucas alter Schule betrieben – und was werden Luca und ihr Dämon Rhem herausfinden, wenn sie dort Nachforschungen anstellen?

Ihr müsst nicht lange warten, um es herauszufinden! Ab sofort könnt ihr mit der ersten öffentlich spielbaren Demo auf Steam eure ersten Schritte in Sanzu machen – der zerstörten Stadt, in der sich die Ereignisse des Spiels abspielen.

In dieser Demo werdet ihr in eine weitläufige, überflutete Stadt geworfen, die von surrealen, interdimensionalen Schrecken überrannt wurde. Spielt als Luca, ein Teenager-Mädchen, das einen katastrophalen Dämonenangriff auf Sanzu überlebt hat, und als Rhem, ein Dämon, dem die Flucht aus den tiefsten Laboren von Sanzu gelungen ist.

Andere Dämonen konnten ebenfalls entkommen, rissen die Stadt auseinander und brachten Luca und Rhem beinahe um. Ihre einzige Überlebenschance liegt darin, zu lernen, miteinander zu existieren.

Lernt die Grundlagen des Kampfes, erkundet das Hochhaus- und Parkgebiet und erlebt, wie Luca und Rhem ihre schwierige Allianz aufbauen – als ersten Vorgeschmack auf das, was euch erwartet, wenn Possessor(s) später 2025 erscheint.

Eine zerbrochene Welt

Possessor(s) spielt in einem zerstörten Moloch aus Mega-Stadt, von eingestürzten Wolkenkratzern bis hin zu einem verlassenen Aquarium – alles durchzogen von Geheimnissen. Unheimlich schöne 3D-Umgebungen bilden die Kulisse für handgezeichnete, animierte Charaktere und rätselhafte Sci-Fi-Horror-Action.

Eine komplexe Erzählung

Wählt verschiedene Wege in einer offen strukturierten Welt, um die Wahrheit hinter der Katastrophe aufzudecken. Trefft auf eine Vielzahl fesselnder Charaktere – jeder mit seiner eigenen tragischen Geschichte, die sich inmitten der Zerstörung entfaltet.

Ein präzises Spielgefühl

Das Gameplay konzentriert sich auf schnelle, präzises Plattform-Unterhaltung mit einer Reihe einzigartiger Bewegungsfähigkeiten – ergänzt durch intensiven, punktgenauen Kampf. Wechselt zwischen Boden- und Luftangriffen, nutzt Kombos und Juggles, während ihr es mit tödlichen Gegnern und herausfordernden Bossen aufnehmt. Findet und schaltet eine Vielzahl mächtiger Waffen und Upgrades frei, um euer Arsenal zu verstärken und neue Bereiche zu erkunden.