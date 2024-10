Post Trauma: Entwickler melden sich zur Verschiebung zu Wort

Autor:, in / Post Trauma

Wie wir bereits gestern berichtet haben, wurde Post Trauma auf das Jahr 2025 verschoben, damit das Spiel noch mehr Feinschliff bekommen kann.

Jetzt melden sich die Entwickler noch einmal in einem offenen Brief an alle Fans:

„Hallo zusammen, wir haben uns sehr über die Resonanz auf Post Trauma gefreut und können es kaum erwarten, Euch das Spiel in die Hände zu geben, aber leider haben wir nun schlechte Nachrichten bezüglich der Veröffentlichung.“ „Wir bedauern es sehr, euch mitteilen zu müssen, dass Post Trauma nicht mehr am geplanten Veröffentlichungstermin am 29. Oktober erscheinen wird. Diese Entscheidungen werden nie leichtfertig getroffen und wir verstehen jede Enttäuschung.“ „Leider glauben wir, dass das Spiel noch nicht in dem Zustand ist, den es verdient, und wir wollen sicherstellen, dass der erste Eindruck der Spieler von Post Trauma etwas Besonderes ist.“ „Unter anderem müssen wir die Schwierigkeitskurve anpassen, das Spiel verfeinern und Fehler beheben. Außerdem möchten wir keine Post-Release-Patches verwenden, um Features hinzuzufügen, die unserer Meinung nach bei der Veröffentlichung verfügbar sein sollten.“ „Wir arbeiten auch hart daran, sicherzustellen, dass die Konsolenversionen genauso gut sind wie das PC-Erlebnis und umgekehrt, aber als kleines Team ist das eine große Herausforderung. Unser Ziel war es immer, ein Spiel zu entwickeln, das hohen Qualitätsstandards entspricht und den Spielern ein dauerhaftes, fesselndes Erlebnis bietet, das ihnen die Haare zu Berge stehen lässt.“ „Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Geduld, aber auch für Ihre Unterstützung und Begeisterung für Post Trauma. Mit etwas mehr Zeit und Aufmerksamkeit können wir Euch im Jahr 2025 das Spiel bieten, das Ihr verdient. Raw Fury und Red Soul Games“