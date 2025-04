Post Trauma: Mit Humor gegen den Schatten von Oblivion

Ihr habt sicher schon erlebt, wie ärgerlich es ist, wenn eure Arbeit im falschen Moment veröffentlicht wird und einfach nur untergeht.

Genauso erging es dem Horror-Puzzle-Spiel Post Trauma von Raw Fury, das unglücklicherweise am selben Tag erschien wie das überraschend veröffentlichte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered von Bethesda.

Während Millionen in Tamriel abtauchten, blieb Post Trauma weitgehend unbemerkt. Nun zeigt Raw Fury Humor und kündigt eine „spirituelle Neuveröffentlichung“ des Spiels für den 23. Juni an. Unter dem augenzwinkernden Titel: „Post Trauma: The Re-Release Except We’re Not Un-Releasing It First and It’s Pretty Much the Same“ laden sie euch zu Streams, Giveaways und Feierlichkeiten ein. Natürlich erst, nachdem ihr Oblivion beendet habt – so der charmante Hinweis im Ankündigungsvideo.