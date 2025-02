Post Trauma: Release-Termin zum Horrorspiel

Autor:, in / Post Trauma

Raw Furys Post Trauma erscheint am 31. März für PlayStation 5, Xbox X|S und PC.

Der schwedische Indie-Publisher Raw Fury und Entwickler RED SOUL GAMES gaben bekannt, dass ihr nervenaufreibendes Survival-Horror-Spiel Post Trauma am 31. März 2025 sein schauriges Debüt auf PlayStation 5, Xbox X|S und PC via Steam feiern wird.

Fans können sich noch bis zum 3. März auf dem Steam Next Fest eine Demo des Spiels ansehen und es auf ihre Wunschliste bei Steam setzen.

In Post Trauma übernehmen die Spieler die Kontrolle über Roman (gesprochen von Togo Igawa), einem verzweifelten Zugführer, der nach einer schrecklichen Panikattacke in einer surrealen Dimension aufwacht. Angesichts einer furchterregenden Umgebung und albtraumhafter Monstrositäten kann Roman entscheiden, ob er sich mit einer Reihe von Waffen verteidigen oder den Weg des geringsten Widerstands gehen will.

Zu den Hauptfeatures von Post Trauma gehören:

Die Erkundung unbekannter Schrecken und einzigartiger Orte in einer surrealen Welt, in der sich reale und organische Architektur auf unheimliche und verstörende Weise vermischen.

Viele knifflige Rätsel und Herausforderungen müssen mit Geduld und Überlegung gelöst werden, um wertvolle Werkzeuge und Gegenstände zu finden, die für das Weiterkommen notwendig sind.

Eintauchen in spannende und fesselnde Soundeffekte und filmreife Grafiken, die von der Unreal Engine 5 angetrieben werden und zusammen ein wahrhaft filmreifes und beängstigendes Spielerlebnis schaffen.

Unglaubliche Sprecher wie Togo Igawa als Roman, Autumn Ivy und Hyoie O’Grady werden Sie begeistern.

Den Trailer zur Ankündigung des Erscheinungsdatums gibt es hier zu sehen: