Post Trauma: Survival-Horrorspiel erscheint im Oktober

Der schwedische Publisher Raw Fury und Entwickler RED SOUL GAMES gaben gestern auf der Future Games Show bekannt, dass das Horror-Survival-Spiel Post Trauma am 29. Oktober 2024 sein schauriges Debüt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC feiern wird. Fans können das Spiel ab sofort auf ihre Wishlist bei PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam setzen.

Post Trauma ist eine Liebeserklärung an die zeitlosen Survival-Horror-Spiele von einst, die klassische Spielmechaniken und feste Kameraperspektiven mit moderner Grafik und intensiven Soundkulissen verbindet.

In Post Trauma übernimmt der Spieler die Kontrolle über Roman (gesprochen von Togo Igawa), einem verzweifelten Zugführer, der nach einer schrecklichen Panikattacke in einer surrealen Dimension aufwacht. Angesichts einer furchterregenden Umgebung und albtraumhafter Monstrositäten kann Roman entscheiden, ob er sich mit einer Reihe von Waffen verteidigen oder den Weg des geringsten Widerstands gehen will.

Zu den Hauptfeatures von Post Trauma gehören: