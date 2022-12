Potion Craft: Alchemist Simulator: Jetzt im Xbox Game Pass verfügbar

Das Indie-Studio niceplay games und der Publisher tinyBuild sind bereit, eine Flasche gemütlicher Simulation zu servieren, nachdem sie über ein Jahr lang in der Early-Access-Phase auf dem PC gebraut haben.

Potion Craft: Alchemist Simulator ist für PC über Steam, GOG und Epic erhältlich und feiert sein Debüt auf Xbox One und den Serienkonsolen. Durch die Wunder der Alchemie ist das Spiel jetzt auch auf Xbox und PC im Game Pass verfügbar.

Werft einen Blick auf den handwerklichen Launch-Trailer unten, der nur für die besten Trankverkäufer geeignet ist:

In Potion Craft beginnt eine neue magische Karriere als lokaler Alchemist in einer lebhaften Fantasy-Stadt. Ob ein Bierbrauer auf der Suche nach etwas ist, das sein nächstes Bier aufpeppt, oder ein Held, der in die Schlacht zieht und nur die stärksten Tränke braucht – es ist eure Aufgabe, diese magischen Mixturen zu brauen, zu mischen und zu erforschen und sie an die Leute zu verkaufen, die sie brauchen.

Die Alchemie ist ein komplexes Geschäft, und jede Prise Reagenz oder physikalisch bedingte Drehung des Löffels kann die Qualität und die Eigenschaften der hergestellten Tränke beeinflussen. Egal, wie gut das Gebräu ist, ihr müsst es für den höchstmöglichen Preis verkaufen. Plaudert und schmeichelt euch durch ein ausgeklügeltes Feilsch-System; lockt ihnen das Geld aus der Tasche und in eure.

Schließlich ist es das Markenzeichen eines wahrhaft versierten Alchemisten, heiße Luft in Gold zu verwandeln, oder?