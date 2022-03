PowerA Gaming: Neuer Controller im Tiny Tina’s Wonderland Design

Autor:, in / PowerA Gaming

Der Hersteller PowerA Gaming gibt bekannt, dass der kabelgebundene Enhanced Controller für die Xbox Series X|S zur Vorbestellung verfügbar ist.

Das Thema des Controllers ist das Borderlands Spin-off Tiny Tina’s Wonderlands und in den Farben grau, pink und türkis gehalten. Der Enhanced Controller verfügt über zwei zusätzliche Tasten an der Rückseite, einen 3,5 mm Klinken-Anschluss für Headsets und einen Regler für das Headset an der Vorderseite. Im Zubehör des Controllers ist noch ein drei Meter USB-Kabel enthalten.

Hier geht es zur Vorbestellung:

Ein Erscheinungsdatum ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.