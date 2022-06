PowerA MOGA XP7-X Plus Bluetooth Controller: Neuer Bluetooth Controller für mobiles Gaming erhältlich

PowerA, Anbieter von interaktivem Entertainment mit offiziell lizenziertem Gaming-Zubehör, kündigte heute die Verfügbarkeit des MOGA XP7-X Plus an, dem neuesten Controller der Mobile- und Cloud-Gaming-Linie.

Der XP7-X Plus bietet präzises Gameplay auf PC und mobilen Geräten. Ausgestattet mit einer integrierten kabellosen Powerbank zum Aufladen während des Spiels, zwei belegbaren Advanced Gaming Buttons und einem abnehmbaren Ständer für den Tabletop-Modus ist der vielseitige XP7-X Plus jetzt der herausragende Controller für ambitionierte Gamer, die viel unterwegs sind.

Der XP7-X Plus wurde für Xbox entwickelt, um das Game Pass Ultimate-Erlebnis auf Mobil- und PC-Plattformen zu erweitern und auszubauen.

Spielt auf eure Art

Getreu dem PowerA-Mantra „Play Your Way“ verfügt der MOGA XP7-X Plus über ein ergonomisches Design, das es dem Benutzer ermöglicht, bequem auf zwei Arten zu spielen.

Der Handheld-Modus ermöglicht ein kinoreifes Spielerlebnis in den Händen der Benutzer. Der ausziehbare Mittelteil ist mit Handys bis zu einer Größe von 18,1 cm (7,13 Zoll) kompatibel.

Im Tabletop-Modus können sich die Benutzer dank des integrierten Ständers, der Telefone und Tablets unterstützt, zurücklehnen und überall spielen.

Der XP7-X Plus lässt sich kabellos mit kompatiblen Bluetooth-Geräten verbinden und verfügt über einen USB-Anschluss für kabelgebundenes Spielen am PC.

Und das Beste: Der Controller verfügt über eine wiederaufladbare 2000-mAh-Powerbank, mit der sich das Handy während des Spielens kabellos aufladen lässt – einfach per Knopfdruck.

Für Gamer ein Level-Up

Der MOGA XP7-X Plus verschafft Gamern einen Wettbewerbsvorteil dank der zwei belegbaren Advanced-Gaming-Tasten. Der Benutzer kann jede der erweiterten Tasten auf der Rückseite des XP7-X Plus mühelos programmieren, sogar während des Spiels, und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Ob schneller Zugriff auf Gegenstände in einem Rollenspiel oder eine leicht zu erreichende Handbremse in einem Rennspiel, Spieler können sich in fast jedem Titel einen Vorteil verschaffen.

PowerA-Garantie

Für alle PowerA-Produkte, einschließlich des MOGA XP7-X Plus, gilt eine zweijährige beschränkte Garantie.

Der PowerA MOGA XP7-X Plus Bluetooth Controller kostet im Handel $99,99.