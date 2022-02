PowerSlave Exhumed: Shooter-Remaster für Xbox veröffentlicht

Autor:, in / PowerSlave Exhumed

Nightdive Studios, die Remaster-Superstars hinter Titeln wie System Shock Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil und dem jüngsten Hit Shadow Man: Remastered, lassen mit PowerSlave Exhumed einen weiteren kultigen FPS wieder auferstehen.

Remastered mit Nightdives robuster und proprietärer KEX-Engine – mit Widescreen-Unterstützung für bis zu 4K-Auflösung, SMAA-Anti-Aliasing, anisotroper Texturfilterung und vielem mehr – ist der klassische 90er-Jahre-Shooter jetzt für Windows PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Series X|S sowie Nintendo Switch erhältlich.

Der unabhängige Videospiel-Publisher und Remaster-Studio Nightdive Studios freut sich, in Zusammenarbeit mit Throwback Entertainment heute die Veröffentlichung von PowerSlave Exhumed bekannt zu geben, das ab sofort für Windows PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Series S|X sowie Nintendo Switch erhältlich ist.

Dieser klassische 90er-Jahre-Shooter, der mit der robusten und proprietären KEX-Engine von Nightdive neu gemastert wurde, ist der neueste Titel im wachsenden Katalog der hochwertigen Remaster des Studios und der Erste, der gleichzeitig auf PC und Konsolen erscheint.

In der altägyptischen Stadt Karnak hat es einen außerirdischen Übergriff gegeben, und ein Eliteteam von knallharten Profis muss die Sache untersuchen. Unter der Führung des Geistes des mächtigen Pharaos Ramses setzen die PowerSlave-Spieler eine tödliche Auswahl an modernen und antiken Waffen ein – darunter M-60-Maschinengewehre und das mächtige Eye of Rah Gauntlet – um sich durch die Kilmaat-Horden zu kämpfen.

Während ihrer epischen Reise erforschen die Spieler uralte Gräber und kämpfen gegen Mumien, feurige Insektoiden, Anubis-Zombies und außerirdische Krieger, um Ramses zu befreien, den Planeten zu retten und möglicherweise zur Gottheit aufzusteigen.