PowerWash Simulator 2: Adventure Time DLC mit ikonischen Orten veröffentlicht

Mit dem neuen Adventure Time Special Pack erweitert PowerWash Simulator 2 sein Angebot um eine offiziell lizenzierte Zusammenarbeit mit Adventure Time. Der DLC ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich, während eine Version für Nintendo Switch 2 in den kommenden Wochen folgen soll.

Im Mittelpunkt stehen fünf bekannte Orte aus dem Candy Kingdom, die im typischen Stil des Spiels gründlich gereinigt werden müssen. Dazu zählen unter anderem das Tree House, das Zuhause von Finn und Jake, sowie der Ice King’s Castle, Pizza Sassy’s und die Candy Vehicles. Jeder Schauplatz wurde detailreich umgesetzt und bietet zahlreiche Anspielungen für Fans der Serie.

Begleitet wird das Reinigungserlebnis von bekannten Charakteren wie Finn dem Menschen, Princess Bubblegum, dem Earl of Lemongrab und weiteren Figuren. Auch BMO spielt eine Rolle und sorgt mit motivierenden Einlagen für zusätzliche Atmosphäre, während Jake mit seinen besonderen Fähigkeiten als eine Art bewegliche Hebebühne unterstützt.

Das Special Pack integriert sich nahtlos in das erweiterte Gameplay von PowerWash Simulator 2 und nutzt die verbesserten Werkzeuge, die überarbeitete Grafik sowie die erweiterten Mehrspielerfunktionen des Spiels. Ob alleine oder im Koop-Modus, die neuen Aufträge bieten ein gewohnt befriedigendes Spielerlebnis mit zahlreichen versteckten Details.