PowerWash Simulator 2: Adventure Time DLC mit ikonischen Orten veröffentlicht

24 Autor: , in News / PowerWash Simulator 2
Übersicht
Image: FuturLab Limited

PowerWash Simulator 2: Adventure Time Special Pack bringt neue Schauplätze aus der Kultserie direkt ins Spiel.

Mit dem neuen Adventure Time Special Pack erweitert PowerWash Simulator 2 sein Angebot um eine offiziell lizenzierte Zusammenarbeit mit Adventure Time. Der DLC ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich, während eine Version für Nintendo Switch 2 in den kommenden Wochen folgen soll.

Im Mittelpunkt stehen fünf bekannte Orte aus dem Candy Kingdom, die im typischen Stil des Spiels gründlich gereinigt werden müssen. Dazu zählen unter anderem das Tree House, das Zuhause von Finn und Jake, sowie der Ice King’s Castle, Pizza Sassy’s und die Candy Vehicles. Jeder Schauplatz wurde detailreich umgesetzt und bietet zahlreiche Anspielungen für Fans der Serie.

Begleitet wird das Reinigungserlebnis von bekannten Charakteren wie Finn dem Menschen, Princess Bubblegum, dem Earl of Lemongrab und weiteren Figuren. Auch BMO spielt eine Rolle und sorgt mit motivierenden Einlagen für zusätzliche Atmosphäre, während Jake mit seinen besonderen Fähigkeiten als eine Art bewegliche Hebebühne unterstützt.

Das Special Pack integriert sich nahtlos in das erweiterte Gameplay von PowerWash Simulator 2 und nutzt die verbesserten Werkzeuge, die überarbeitete Grafik sowie die erweiterten Mehrspielerfunktionen des Spiels. Ob alleine oder im Koop-Modus, die neuen Aufträge bieten ein gewohnt befriedigendes Spielerlebnis mit zahlreichen versteckten Details.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu PowerWash Simulator 2

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1242610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.04.2026 - 16:02 Uhr

    Vielleicht noch als kleine Anmerkung zum Artikel. Der DLC ist aktuell verbuggt. Trotz Kauf wird das Spiel nicht als installiert angezeigt und man wird in den Microsoft Store verlinkt. Aber FuturLab arbeitet aktuell am Problem.

    Habe es sofort gekauft und wollte es voller Vorfreude starten, leider Pustekuchen🤣🤣🤣

    1
      • Robilein 1242610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.04.2026 - 17:32 Uhr
        Antwort auf Mr Poppell

        Um Gottes Willen. Ganz sicher nicht. Ich gehöre nicht zu dieser Weicheier-Generation die sich gleich beschwert, die Entwickler beleidigt oder sogar bedroht nur weil etwas, was weit von deren Intelligenz entfernt, ist nicht funktioniert. Ich brauche damit auch nicht meine fünf Minuten Ruhm im Internet weil ich nichts im Leben erreicht habe wie die😎💪

        Futurlab weiß um das Problem und arbeitet dran, bleibe da gechillt. Bisher hat ja jeder DLC einwandfrei funktioniert. Vielleicht ist das Problem heute zu Feierabend schon gelöst.

        1
        • Mr Poppell 113400 XP Scorpio King Rang 2 | 10.04.2026 - 17:47 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Guter Mann. Habe auch nichts anderes von dir erwartet.👍😅

          Heutzutage sind viele immer so unentspannt, einfach mal locker durch die Hose atmen und alles wird schon irgendwie. 😅

          0
          • Robilein 1242610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.04.2026 - 19:13 Uhr
            Antwort auf Mr Poppell

            Genauso sehe ich das auch. Ändern kann ich es nicht. Solche Fehler sind ja meist schnell beseitigt. Alles gut🙂

            1
    • Robilein 1242610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.04.2026 - 16:43 Uhr
      Antwort auf RappScallion

      Feiere den Crime Scene Cleaner total. Großartiges Spiel, welches mit dem DLC noch besser wird.

      0
      • RappScallion 34900 XP Bobby Car Geisterfahrer | 10.04.2026 - 16:47 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Ich habs nur im Gamepass gedaddelt, das hat mir am Ende auch gereicht. DLC kauf ich fast nie, schon gar nicht für Spiele, die mir nicht gehören. Aber ich kann mir vorstellen, dass der DLC gut war. Ich kann mir nur beim besten Willen nichts wilderes vorstellen, als den Massenmord in dem Museum am Ende vom Spiel.

        0
        • Robilein 1242610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.04.2026 - 16:52 Uhr
          Antwort auf RappScallion

          Ne, der Story-DLC ist sogar gratis. Ich will nicht spoilern, aber es erweitert das sowieso schon großartige Hauptspiel ungemein mit einem tollen kleinen Horror Ansatz. Kann ich dir echt empfehlen. Ist auch komplett umsonst.

          Ja, das Museum war geil. Krasser finde ich die Drogen-Party, die sind da total abgegangen😂😂😂

          0
          • RappScallion 34900 XP Bobby Car Geisterfahrer | 10.04.2026 - 17:01 Uhr
            Antwort auf Robilein

            Klingt nicht schlecht, aber wahrscheinlich werd ich es sowieso niemals ausprobieren. Dafür gibt es zu viel anderes neues und zu wenig Zeit, du kennst das Problem. Trotzdem vielen Dank für den Tipp!

            0
  5. Rotten 113605 XP Scorpio King Rang 2 | 10.04.2026 - 17:31 Uhr

    Dit sieht nach nem echt guten dlc aus ✌🏻 hoffentlich bald Bug frei 😅

    0
  6. Mr Poppell 113400 XP Scorpio King Rang 2 | 10.04.2026 - 17:32 Uhr

    Powerwash Simulator 2 hab ich zwar dank GamePass schon durchgespielt aber wird in der Complete Edition gekauft wie Teil 1, ich hoffe doch das es eine geben wird.😅

    0
  7. 8bitninja 15910 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 10.04.2026 - 17:50 Uhr

    Adventuretime gehört noch immer zum Bessten, was in den letzten 20 Jahren über die Bildschirme lief.

    0
    • Hey Iceman 889875 XP Xboxdynasty All Star Platin | 10.04.2026 - 20:41 Uhr
      Antwort auf 8bitninja

      Ja eine super Serie wo zum Nachdenken anregt.
      Schade das sie so selten kommt und die letzte Staffel irgendwie zerstückelt und mit teils anderen Synchronsprechern daherkam.

      0
  8. Dr Gnifzenroe 272385 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.04.2026 - 17:53 Uhr

    Zwar habe ich Adventutre Time nie geschaut, aber den DLC werde ich mich trotzdem holen.

    0
  9. Lord Hektor 371990 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.04.2026 - 20:08 Uhr

    Also starten diese verrückt witzigen DLC auch im zweiten Teil. 👍

    0

Hinterlasse eine Antwort