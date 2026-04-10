PowerWash Simulator 2: Adventure Time DLC mit ikonischen Orten veröffentlicht

Mit dem neuen Adventure Time Special Pack erweitert PowerWash Simulator 2 sein Angebot um eine offiziell lizenzierte Zusammenarbeit mit Adventure Time. Der DLC ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich, während eine Version für Nintendo Switch 2 in den kommenden Wochen folgen soll.
Im Mittelpunkt stehen fünf bekannte Orte aus dem Candy Kingdom, die im typischen Stil des Spiels gründlich gereinigt werden müssen. Dazu zählen unter anderem das Tree House, das Zuhause von Finn und Jake, sowie der Ice King’s Castle, Pizza Sassy’s und die Candy Vehicles. Jeder Schauplatz wurde detailreich umgesetzt und bietet zahlreiche Anspielungen für Fans der Serie.
Begleitet wird das Reinigungserlebnis von bekannten Charakteren wie Finn dem Menschen, Princess Bubblegum, dem Earl of Lemongrab und weiteren Figuren. Auch BMO spielt eine Rolle und sorgt mit motivierenden Einlagen für zusätzliche Atmosphäre, während Jake mit seinen besonderen Fähigkeiten als eine Art bewegliche Hebebühne unterstützt.
Das Special Pack integriert sich nahtlos in das erweiterte Gameplay von PowerWash Simulator 2 und nutzt die verbesserten Werkzeuge, die überarbeitete Grafik sowie die erweiterten Mehrspielerfunktionen des Spiels. Ob alleine oder im Koop-Modus, die neuen Aufträge bieten ein gewohnt befriedigendes Spielerlebnis mit zahlreichen versteckten Details.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vielleicht noch als kleine Anmerkung zum Artikel. Der DLC ist aktuell verbuggt. Trotz Kauf wird das Spiel nicht als installiert angezeigt und man wird in den Microsoft Store verlinkt. Aber FuturLab arbeitet aktuell am Problem.
Habe es sofort gekauft und wollte es voller Vorfreude starten, leider Pustekuchen🤣🤣🤣
Und, hast schon nen Refund gefordert und ein Review Bombing gestartet? 😉😅
Um Gottes Willen. Ganz sicher nicht. Ich gehöre nicht zu dieser Weicheier-Generation die sich gleich beschwert, die Entwickler beleidigt oder sogar bedroht nur weil etwas, was weit von deren Intelligenz entfernt, ist nicht funktioniert. Ich brauche damit auch nicht meine fünf Minuten Ruhm im Internet weil ich nichts im Leben erreicht habe wie die😎💪
Futurlab weiß um das Problem und arbeitet dran, bleibe da gechillt. Bisher hat ja jeder DLC einwandfrei funktioniert. Vielleicht ist das Problem heute zu Feierabend schon gelöst.
Guter Mann. Habe auch nichts anderes von dir erwartet.👍😅
Heutzutage sind viele immer so unentspannt, einfach mal locker durch die Hose atmen und alles wird schon irgendwie. 😅
Genauso sehe ich das auch. Ändern kann ich es nicht. Solche Fehler sind ja meist schnell beseitigt. Alles gut🙂
Muss schon genug in echt sauber machen, bin da raus 😀.
Ach komm, sobald der “Kill Troll Commentaries” Pack erscheint bist Du auch voll dabei …
Da würde ich echt eine Ausnahme machen 😎👍.
Crime Scene Cleaner war cool, aber Powerwash Simulator holt mich null ab.
Feiere den Crime Scene Cleaner total. Großartiges Spiel, welches mit dem DLC noch besser wird.
Ich habs nur im Gamepass gedaddelt, das hat mir am Ende auch gereicht. DLC kauf ich fast nie, schon gar nicht für Spiele, die mir nicht gehören. Aber ich kann mir vorstellen, dass der DLC gut war. Ich kann mir nur beim besten Willen nichts wilderes vorstellen, als den Massenmord in dem Museum am Ende vom Spiel.
Ne, der Story-DLC ist sogar gratis. Ich will nicht spoilern, aber es erweitert das sowieso schon großartige Hauptspiel ungemein mit einem tollen kleinen Horror Ansatz. Kann ich dir echt empfehlen. Ist auch komplett umsonst.
Ja, das Museum war geil. Krasser finde ich die Drogen-Party, die sind da total abgegangen😂😂😂
Klingt nicht schlecht, aber wahrscheinlich werd ich es sowieso niemals ausprobieren. Dafür gibt es zu viel anderes neues und zu wenig Zeit, du kennst das Problem. Trotzdem vielen Dank für den Tipp!
Kenne ich zu gut. Alles klar, kein Ding👍
Fand ich super langweilig
Autsch😱😱😱
So unterschiedlich sind Geschmäcker.
Nice, aber mir zu langweilig
Dit sieht nach nem echt guten dlc aus ✌🏻 hoffentlich bald Bug frei 😅
Powerwash Simulator 2 hab ich zwar dank GamePass schon durchgespielt aber wird in der Complete Edition gekauft wie Teil 1, ich hoffe doch das es eine geben wird.😅
Adventuretime gehört noch immer zum Bessten, was in den letzten 20 Jahren über die Bildschirme lief.
Ja eine super Serie wo zum Nachdenken anregt.
Schade das sie so selten kommt und die letzte Staffel irgendwie zerstückelt und mit teils anderen Synchronsprechern daherkam.
Zwar habe ich Adventutre Time nie geschaut, aber den DLC werde ich mich trotzdem holen.
Also starten diese verrückt witzigen DLC auch im zweiten Teil. 👍
Adventure Time war mal, bin da raus…