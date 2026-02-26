PowerWash Simulator 2: Adventure-Time-Special Pack erscheint im April

Image: FuturLab Limited

Der neue Trailer zum PowerWash Simulator 2 enthüllt fünf Schauplätze aus Ooo und einen exklusiven Royal‑Candy‑Cleaner für das Reinigungsabenteuer.

FuturLab hat den Veröffentlichungstermin für das Adventure Time Special Pack von PowerWash Simulator 2 bekanntgegeben. Das Paket erscheint am 9. April 2026.

Die Erweiterung ist offiziell von Warner Bros. Interactive Entertainment lizenziert und verbindet die verspielte Welt von Adventure Time mit dem beruhigenden Gameplay des Reinigungs‑Simulators.

Das Special Pack umfasst fünf neue Aufträge, die direkt aus dem Land Ooo stammen. Dazu gehören der Tree House Living Room, Pizza Sassy’s, Ice King’s Castle, die Candy Vehicles und das Tree House. Jeder dieser Orte wurde detailgetreu umgesetzt und mit den typischen Mechaniken von PowerWash Simulator 2 kombiniert.

Spieler reinigen die ikonischen Schauplätze mit Adventure‑Time‑Kosmetik und einem eigens entworfenen Charaktermodell, dem Royal Candy Cleaner.

Die Erweiterung nutzt die Verbesserungen von PowerWash Simulator 2, darunter verfeinerte Werkzeuge, optimierte Grafik und einen erweiterten Koop‑Modus. Dadurch lassen sich die neuen Inhalte sowohl allein als auch gemeinsam mit Freunden erleben.

Die Mischung aus vertrauten Umgebungen und dem präzisen Reinigungsgefühl des Hauptspiels bildet den Kern des Pakets.

Das Adventure Time Special Pack wird zum Preis von 7,99 Euro für PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich sein.

  2. Robilein 1222890 XP Xboxdynasty Legend Platin | 26.02.2026 - 18:48 Uhr

    Die Serie sagt mir gar nichts. Brauche aber mehr Futter von diesem Meisterwerk. Wird natürlich gekauft🙂

    0
  5. Ralle89 93020 XP Posting Machine Level 2 | 26.02.2026 - 19:53 Uhr

    Ist nicht ein PowerWash im Gamepass habe doch sowas installiert und schon ein Van gewaschen 😂 ja sehe jetzt unten das Bild es ist das 😎👍🏻😂

    0
    • Toxic Growler 28470 XP Nasenbohrer Level 4 | 27.02.2026 - 05:20 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Ja ist Gamepass ,wenn ich nicht nicht irre ist der erste UND der zweite drin. Für ganz viel saubermach Action 😁

      0
    • Robilein 1222890 XP Xboxdynasty Legend Platin | 26.02.2026 - 20:09 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Das Spiel definiert quasi den Begriff „Coziness“🤣🤣🤣

      Du glaubst gar nicht wie unglaublich chillig, belohnend und befriedigend es ist Objekte zu reinigen bis die Leiste auf 100% steht. So einfach das Spielprinzip ist so spaßig ist es. Für mich hat es eine feste Größe beim Gaming und hoffe auf einen dritten Teil🙂

      0
    • Dr Gnifzenroe 270565 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.02.2026 - 21:47 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Das gabe auch immer gedacht, bis ich Teil 1 mal gestartet und mit dem Reinigen angefangen habe. Und schon war ich im Chill und Putzmodus.

      0
  7. Neve Gallus 3605 XP Beginner Level 2 | 26.02.2026 - 20:33 Uhr

    Ich kenne Adventure Time überhaupt gar nicht, aber ich freue mich über jeglichen Nachschub. Ich hoffe das Spiel wird ähnlich lange unterstützt wie der erste Teil.

    0

