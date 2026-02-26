PowerWash Simulator 2: Adventure-Time-Special Pack erscheint im April

Der neue Trailer zum PowerWash Simulator 2 enthüllt fünf Schauplätze aus Ooo und einen exklusiven Royal‑Candy‑Cleaner für das Reinigungsabenteuer.

FuturLab hat den Veröffentlichungstermin für das Adventure Time Special Pack von PowerWash Simulator 2 bekanntgegeben. Das Paket erscheint am 9. April 2026.

Die Erweiterung ist offiziell von Warner Bros. Interactive Entertainment lizenziert und verbindet die verspielte Welt von Adventure Time mit dem beruhigenden Gameplay des Reinigungs‑Simulators.

Das Special Pack umfasst fünf neue Aufträge, die direkt aus dem Land Ooo stammen. Dazu gehören der Tree House Living Room, Pizza Sassy’s, Ice King’s Castle, die Candy Vehicles und das Tree House. Jeder dieser Orte wurde detailgetreu umgesetzt und mit den typischen Mechaniken von PowerWash Simulator 2 kombiniert.

Spieler reinigen die ikonischen Schauplätze mit Adventure‑Time‑Kosmetik und einem eigens entworfenen Charaktermodell, dem Royal Candy Cleaner.

Die Erweiterung nutzt die Verbesserungen von PowerWash Simulator 2, darunter verfeinerte Werkzeuge, optimierte Grafik und einen erweiterten Koop‑Modus. Dadurch lassen sich die neuen Inhalte sowohl allein als auch gemeinsam mit Freunden erleben.

Die Mischung aus vertrauten Umgebungen und dem präzisen Reinigungsgefühl des Hauptspiels bildet den Kern des Pakets.

Das Adventure Time Special Pack wird zum Preis von 7,99 Euro für PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich sein.