PowerWash Simulator 2: Adventure-Time-Special Pack erscheint im April

FuturLab hat den Veröffentlichungstermin für das Adventure Time Special Pack von PowerWash Simulator 2 bekanntgegeben. Das Paket erscheint am 9. April 2026.
Die Erweiterung ist offiziell von Warner Bros. Interactive Entertainment lizenziert und verbindet die verspielte Welt von Adventure Time mit dem beruhigenden Gameplay des Reinigungs‑Simulators.
Das Special Pack umfasst fünf neue Aufträge, die direkt aus dem Land Ooo stammen. Dazu gehören der Tree House Living Room, Pizza Sassy’s, Ice King’s Castle, die Candy Vehicles und das Tree House. Jeder dieser Orte wurde detailgetreu umgesetzt und mit den typischen Mechaniken von PowerWash Simulator 2 kombiniert.
Spieler reinigen die ikonischen Schauplätze mit Adventure‑Time‑Kosmetik und einem eigens entworfenen Charaktermodell, dem Royal Candy Cleaner.
Die Erweiterung nutzt die Verbesserungen von PowerWash Simulator 2, darunter verfeinerte Werkzeuge, optimierte Grafik und einen erweiterten Koop‑Modus. Dadurch lassen sich die neuen Inhalte sowohl allein als auch gemeinsam mit Freunden erleben.
Die Mischung aus vertrauten Umgebungen und dem präzisen Reinigungsgefühl des Hauptspiels bildet den Kern des Pakets.
Das Adventure Time Special Pack wird zum Preis von 7,99 Euro für PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich sein.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr geil. Habe Mega viel Spaß mit dem
Game 😁
Die Serie sagt mir gar nichts. Brauche aber mehr Futter von diesem Meisterwerk. Wird natürlich gekauft🙂
Lustiges Crossover 😅✌🏻
Tolles Crossover zu einer fantastischen Serie
Ist nicht ein PowerWash im Gamepass habe doch sowas installiert und schon ein Van gewaschen 😂 ja sehe jetzt unten das Bild es ist das 😎👍🏻😂
Ja ist Gamepass ,wenn ich nicht nicht irre ist der erste UND der zweite drin. Für ganz viel saubermach Action 😁
Werde die enorme Faszination dieses Spiels nie verstehen 😅.
Das Spiel definiert quasi den Begriff „Coziness“🤣🤣🤣
Du glaubst gar nicht wie unglaublich chillig, belohnend und befriedigend es ist Objekte zu reinigen bis die Leiste auf 100% steht. So einfach das Spielprinzip ist so spaßig ist es. Für mich hat es eine feste Größe beim Gaming und hoffe auf einen dritten Teil🙂
Das gabe auch immer gedacht, bis ich Teil 1 mal gestartet und mit dem Reinigen angefangen habe. Und schon war ich im Chill und Putzmodus.
Ich kenne Adventure Time überhaupt gar nicht, aber ich freue mich über jeglichen Nachschub. Ich hoffe das Spiel wird ähnlich lange unterstützt wie der erste Teil.