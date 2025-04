PowerWash Simulator 2: Entwickler-Video vom Galaxies Showcase

Autor:, in / PowerWash Simulator 2

In 60 Sekunden erklären die Entwickler den PowerWash Simulator 2, derweil gibt es für den ersten Teil eine neue Aufgabe.

Das britische Spielestudio FuturLab hat im Rahmen des Galaxies-Showcase einen weiteren Blick auf PowerWash Simulator 2 gewährt.

In 60 Sekunden zeigte das Entwicklerteam einen kleinen Einblick in Split-Screen-Koop, Seife, Home Base und weitere Level!

Bei dem im Video gezeigten Material handelt es sich um „in Entwicklung befindliches“ Material, und bis zur Veröffentlichung im Laufe des Jahres werden weitere Verbesserungen am Spiel vorgenommen.

PowerWash Simulator 2 befindet sich derzeit in der Entwicklung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und erscheint Ende 2025.

FuturLab freut sich darauf, im April weitere Informationen zu veröffentlichen.

Die Muckingham-Akten 5

Während ihr wartet, gönnt euch eine süße Aufräumaktion im aktuellen ersten Teil. Muckingham’s Dessert Parlour befindet sich in einer brenzligen Situation, nachdem ein unerwarteter Besuch eines Waschbären einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Nicht nur auf die anderen Gäste, sondern auch auf die Theken, Wände und Decken.

In der fünften Folge von The Muckingham Files schmelzt du den Schleim löffelweise weg und genießt das Softeisvergnügen. Gebt dem Dessert Parlour seinen alten Glanz zurück und gönnt euch eine dreckige Köstlichkeit, die so gut ist, dass ihr einen zweiten Nachschlag wollt.