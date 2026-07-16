PowerWash Simulator 2: Erhält neues DLC – Star Wars trifft Hochdruckreiniger

PowerWash Simulator 2 bringt Star Wars ins Spiel – das neue Pack erscheint am 16. Juli für Xbox, PlayStation, PC und Switch 2.

Eine weit entfernte Galaxis wartet auf den Hochdruckreiniger: Das Star Wars Pack für PowerWash Simulator 2 erscheint am 16. Juli und erweitert das Spiel um neue Inhalte aus dem bekannten Science-Fiction-Universum.

Der DLC wird für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Spieler können sich damit auf neue Reinigungsaufgaben im Star-Wars-Universum freuen.

Begleitend zur Ankündigung sprechen mehrere Mitglieder des Entwicklerteams über ihre ersten Berührungspunkte mit Star Wars und geben Einblicke in die Arbeit am neuen Erweiterungspaket.

Mit dabei sind Rachel (3D Artist), Ben (Lead Server Developer) und Chris (Senior 3D Artist), die über ihre Erfahrungen und die Entwicklung des neuesten PowerWash-Simulator-Packs berichten.

Das Star Wars Pack erscheint am 16. Juli und bringt die ungewöhnliche Kombination aus entspannter Reinigung und ikonischen Sci-Fi-Elementen zusammen.