PowerWash Simulator 2: Erscheint früher als gedacht

Ein neuer Leak hat den Release-Termin von PowerWash Simulator 2 verraten. Laut dem durchgesickerten Trailer soll das beliebte Reinigungs- und Entspannungsspiel bereits am 23. Oktober 2025 erscheinen.

Der Trailer, der kurzzeitig online zu sehen war, zeigte erste Gameplay-Szenen und bestätigt den offiziellen Veröffentlichungstermin, bevor er wieder entfernt wurde.

PowerWash Simulator 2 knüpft direkt an den Erfolg des ersten Teils an und verspricht neue Werkzeuge, detailreichere Umgebungen und verbesserte Physik- sowie Wasseranimationen. Spieler können sich erneut auf entspannendes Gameplay freuen, bei dem sie Fahrzeuge, Gebäude und ganze Areale mit Hochdruckreinigern zum Glänzen bringen.

Der Leak hat in der Community bereits für große Vorfreude gesorgt, da viele Fans auf einen Nachfolger gehofft hatten. Ob Entwickler FuturLab oder Publisher Square Enix Collective den Leak offiziell bestätigen, bleibt abzuwarten – eine Ankündigung dürfte aber schon bald folgen.