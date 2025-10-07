PowerWash Simulator 2: Erscheint früher als gedacht

8 Autor: , in News / PowerWash Simulator 2
Image: FuturLab

PowerWash Simulator 2 erscheint früher als gedacht: Leak enthüllt Release am 23. Oktober!

Ein neuer Leak hat den Release-Termin von PowerWash Simulator 2 verraten. Laut dem durchgesickerten Trailer soll das beliebte Reinigungs- und Entspannungsspiel bereits am 23. Oktober 2025 erscheinen.

Der Trailer, der kurzzeitig online zu sehen war, zeigte erste Gameplay-Szenen und bestätigt den offiziellen Veröffentlichungstermin, bevor er wieder entfernt wurde.

PowerWash Simulator 2 knüpft direkt an den Erfolg des ersten Teils an und verspricht neue Werkzeuge, detailreichere Umgebungen und verbesserte Physik- sowie Wasseranimationen. Spieler können sich erneut auf entspannendes Gameplay freuen, bei dem sie Fahrzeuge, Gebäude und ganze Areale mit Hochdruckreinigern zum Glänzen bringen.

Der Leak hat in der Community bereits für große Vorfreude gesorgt, da viele Fans auf einen Nachfolger gehofft hatten. Ob Entwickler FuturLab oder Publisher Square Enix Collective den Leak offiziell bestätigen, bleibt abzuwarten – eine Ankündigung dürfte aber schon bald folgen.

Quelle
8 Kommentare Added

  2. Rotten 73065 XP Tastenakrobat Level 2 | 07.10.2025 - 11:32 Uhr

    Das is ja schon bald 😅 freu mich schon drauf, danke für die Info ✌🏻

    0
  4. Robilein 1162130 XP Xboxdynasty Legend Gold | 07.10.2025 - 11:47 Uhr

    Endlich. Dauert nicht mehr lange. Eines meiner Highlights dieses Jahr. Wird so gesuchtet💚💚💚

    0
  5. JohnWick 74705 XP Tastenakrobat Level 2 | 07.10.2025 - 12:05 Uhr

    Der erste Teil war für zwischendurch schon ganz unterhaltsam
    Mal schauen

    0

