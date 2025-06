PowerWash Simulator 2: Gameplay-Trailer zeigt viele neue Features

FuturLab, das preisgekrönte britische Spielestudio, hat einen actiongeladenen Trailer veröffentlicht, der brandneue Spielmechaniken für den PowerWash Simulator 2 präsentiert. Jetzt mit noch mehr Dreck, raffinierten neuen Gadgets und ein paar flauschigen Überraschungen.

Die im Trailer vorgestellten neuen Features sind:

Abseilen

Schnallt euch in euren Gurt und begebt euch auf eine Fahrt mit der mechanisierten Seilrolle oder dem ProRise AE-300, mit denen ihr euch reibungslos an Wänden und Bauwerken auf und ab bewegen und die vertikale und horizontale Reinigungskontrolle auf spannende neue Höhen bringen könnt. Das ultimative Fensterreinigungserlebnis beim Klettern.

Scherenhebebühne

Keine Sprünge mehr. Es ist Zeit, sich in neue Höhen zu begeben und hartnäckige Schmutzflecken mit höchster Präzision zu entfernen – perfekt, um Schmutz aus schwierigen, schwer zugänglichen Ecken und Spalten zu entfernen.

Mehrstufige Reinigungsaufgaben

Genau wie in dem Moment, in dem ihr einen Schritt zurücktretet und feststellt, dass ihr eine Stelle übersehen habt, erreichen manche Reinigungsaufgaben während des Putzens ein neues Maß an Verschmutzung und offenbaren brandneue Bereiche, die ihr während des Putzens in Angriff nehmen müsst. Der Trailer neckt euch mit der gefürchteten öffentlichen Toilette, seid auf der Hut! Das Schrubben des Daches könnte eine geheime Toilette aus den Tiefen des Schmutzes hervorbringen, die noch ekelhafteren Schmutz als je zuvor offenbart.

Oberflächenreiniger

Wir stellen vor: den SwirlForce Surf Ace! Dieser beeindruckende neue Reinigungshelfer verfügt über eine Scheibe mit wirbelnden Düsen, wodurch er sich perfekt für die schnelle und methodische Reinigung großer, flacher Flächen eignet. Parkplätze, Fliesenböden? Erledigt.

Anpassung der Heimatbasis

Kauft und restauriert beliebte antike Möbelstücke und verwandelt sie in frisch geputzte und glänzende Dekorationsgegenstände, die ihr stolz in eurer persönlichen Heimatbasis präsentieren könnt. Denkt weniger an „Antiques Roadshow“ und mehr an „PowerWash Interiors“, wo sich der wahre Schatz unter jahrzehntelangem Schmutz verbirgt.

Katzenbegleiter

Ulysses und seine liebenswerten Kätzchen Bubbles & Squeak, die im Originalspiel adoptiert wurden, sind nun ständige Bewohner eurer Home Base und begleitet euch fröhlich bei jeder Reinigungsarbeit. Und ja, ihr könnt diese Katze streicheln. Tatsächlich erwarten sie nichts weniger von ihrem gut ausgebildeten menschlichen Assistenten.

Diese neuen Enthüllungen bauen auf einer bereits umfangreichen Grundlage auf, darunter Split-Screen- und Online-Koop-Modus, befriedigendes Seifensprühen, ein vollständiger Karrieremodus mit 38 Jobs und noch mehr zu reinigen als zuvor. Dazu gehören Möbelrestaurierung und mehrstufige Aufträge, bei denen eine Aufgabe eine andere unter dem Schmutz verbirgt.

Die Spieler können sich auch auf eine vielseitige Mischung von Umgebungen freuen, von Mini-Achterbahnen und Schießbuden bis hin zu Kletterparks und Motels am Straßenrand, die alle mit Schmutz bedeckt sind und nach einer Reinigung verlangen.

PowerWash Simulator 2 befindet sich derzeit in der Entwicklung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und wird Ende 2025 veröffentlicht.