PowerWash Simulator 2: Positive Stimmen machen reinen Tisch

Der britische Entwickler und Publisher FuturLab veröffentlichte einen Award-Trailer, der die weltweite Anerkennung von Kritikern und Spielern für den PowerWash Simulator 2 feiert.
Seit seiner Veröffentlichung am 23. Oktober 2025 wurde der PowerWash Simulator 2 für seine befriedigende Spielmechanik, die erweiterte Levelliste, die kooperativen Modi und neue Mechanismen wie Schaumreiniger und Abseilgeräte gelobt.
Über den PowerWash Simulator 2
Der PowerWash Simulator 2 baut auf der beruhigenden und fesselnden Reinigungssimulation in der Ego-Perspektive auf. Mit neuen Werkzeugen, 38 mehrstufigen Aufträgen, einer anpassbaren Heimatbasis, geteiltem Bildschirm und Online-Koop sowie intelligenteren Lebensqualitätssystemen, die das befriedigende Reinigungserlebnis noch verbessern, wird der Dreck wieder fleckenlos.
PowerWash Simulator 2 ist ab sofort für PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.
Ein paar Missionen konnte ich schon machen und er macht mindestens genauso viel Spaß wie der Vorgänger.