PowerWash Simulator 2: Positive Stimmen machen reinen Tisch

Die Stimmen der Fachpresse zum PowerWash Simulator 2 haben sich echt gewaschen.

Der britische Entwickler und Publisher FuturLab veröffentlichte einen Award-Trailer, der die weltweite Anerkennung von Kritikern und Spielern für den PowerWash Simulator 2 feiert.

Seit seiner Veröffentlichung am 23. Oktober 2025 wurde der PowerWash Simulator 2 für seine befriedigende Spielmechanik, die erweiterte Levelliste, die kooperativen Modi und neue Mechanismen wie Schaumreiniger und Abseilgeräte gelobt.

Über den PowerWash Simulator 2

Der PowerWash Simulator 2 baut auf der beruhigenden und fesselnden Reinigungssimulation in der Ego-Perspektive auf. Mit neuen Werkzeugen, 38 mehrstufigen Aufträgen, einer anpassbaren Heimatbasis, geteiltem Bildschirm und Online-Koop sowie intelligenteren Lebensqualitätssystemen, die das befriedigende Reinigungserlebnis noch verbessern, wird der Dreck wieder fleckenlos.

PowerWash Simulator 2 ist ab sofort für PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.