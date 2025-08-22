PowerWash Simulator 2: Reinigt mit Hochdruck zum Release im Xbox Game Pass

Das britische Spielestudio FuturLab hat einen fulminanten, actiongeladenen Trailer veröffentlicht, der brandneue Spielmechaniken für den PowerWash Simulator 2 zeigt. Jetzt mit noch mehr Dreck, raffinierten neuen Gadgets und ein paar flauschigen Überraschungen.

Neue Features

Abseilen: Schnallt euch in euren Gurt und fahrt mit der mechanisierten Seilrolle oder dem ProRise AE-300 sanft Wände und Strukturen hinauf und hinunter und bringt die vertikale und horizontale Reinigung in aufregende neue Höhen. Das ultimative Fensterreinigungserlebnis beim Klettern. Scherenhebebühne: Keine Sprünge mehr. Erhebt euch in neue Höhen und erreicht mit höchster Präzision hartnäckige Schmutzflecken – ideal, um Schmutz aus schwierigen, schwer zugänglichen Ecken und Spalten zu entfernen.

Mehrstufige Aufgaben: Genau wie in dem Moment, in dem ihr zurücktretet und feststellt, dass ihr eine Stelle übersehen habt, erreichen manche Aufgaben während der Reinigung ein neues Maß an Verschmutzung und legen mitten in der Wäsche ganz neue Bereiche frei, die es zu bearbeiten gilt. Der Trailer zeigt einen Vorgeschmack auf die gefürchtete öffentliche Toilette – seid auf der Hut! Beim Schrubben des Daches könnte eine geheime Toilette aus den Tiefen des Schmutzes auftauchen und noch ekelhaftere Verschmutzungen als je zuvor zum Vorschein bringen.

Oberflächenreiniger: Wir stellen vor: den SwirlForce Surf Ace! Dieser beeindruckende neue Reinigungshelfer verfügt über eine Scheibe mit wirbelnden Düsen und eignet sich damit perfekt für die schnelle und gründliche Reinigung großer, flacher Flächen. Parkplätze, Fliesenböden? Kein Problem.

Anpassung der Heimatbasis: Kauft und restauriert beliebte antike Möbelstücke und verwandelt sie in frisch geputzte und glänzende Dekorationsgegenstände, die ihr stolz in eurer persönlichen Heimatbasis präsentieren könnt. Denkt dabei weniger an Antiques Roadshow, sondern eher an PowerWash Interiors, wo sich unter jahrzehntelangem Schmutz wahre Schätze verbergen.

Katzenbegleiter: Ulysses und seine liebenswerten Kätzchen Bubbles & Squeak, die im Originalspiel adoptiert wurden, sind jetzt ständige Bewohner Ihrer Home Base und begleiten euch fröhlich bei jeder Reinigungsarbeit. Und ja, ihr könnt die Katze streicheln. Das erwarten sie sogar von ihrem gut ausgebildeten menschlichen Assistenten.

Diese neuen Enthüllungen bauen auf einer bereits soliden Grundlage auf, darunter Split-Screen- und Online-Koop-Modus, befriedigendes Sprühen mit Seifenlauge, ein Karrieremodus mit 38 Aufgaben und noch mehr zu reinigende Objekte als zuvor. Dazu gehören die Restaurierung von Möbeln und mehrstufige Aufträge, bei denen sich unter dem Schmutz eine weitere Aufgabe verbirgt.

Die Spieler können sich außerdem auf eine bunte Mischung aus verschiedenen Umgebungen freuen, von Mini-Achterbahnen und Schießbuden bis hin zu Kletterparks und Motels am Straßenrand, die alle schmutzig sind und nach einer gründlichen Reinigung verlangen.

PowerWash Simulator 2 wird derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC entwickelt und erscheint Ende 2025. Das Spiel erscheint zudem am Tag seiner Veröffentlichung im Xbox Game Pass.