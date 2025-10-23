PowerWash Simulator 2: Saubere Zukunftspläne in der neuen Roadmap bis 2026

Neue IP-DLCs, kostenlose Inhalte und zahlreiche Verbesserungen: Entwickler geben Ausblick auf die kommenden Updates von PowerWash Simulator 2!

Die Entwickler von PowerWash Simulator 2 haben ihre offizielle Roadmap für die kommenden Monate vorgestellt und damit einen detaillierten Einblick in die zukünftige Entwicklung des Spiels gegeben.

Im Zeitraum von 2025 bis 2026 können sich Spielerinnen und Spieler auf umfangreiche Erweiterungen und neue Inhalte freuen.

Geplant sind drei kostenpflichtige DLCs mit bekannten Markenlizenzen, die das Spielerlebnis um zusätzliche Schauplätze und thematische Reinigungsaufträge erweitern werden.

Ergänzt wird das Angebot durch drei kostenlose Caldera Chronicles-Jobs, die für alle verfügbar sein sollen. Darüber hinaus sind weitere Updates und Features vorgesehen, die das Spiel langfristig bereichern und für stetige Abwechslung sorgen sollen.

Für den restlichen Verlauf des Jahres 2025 konzentriert sich das Entwicklerteam vor allem auf technische Verbesserungen. Dazu gehören Fehlerbehebungen, Optimierungen der Performance sowie zahlreiche Quality-of-Life-Anpassungen, die den Spielfluss und die Benutzerfreundlichkeit weiter erhöhen sollen.

Mit dieser Roadmap bekräftigen die Entwickler ihr Ziel, PowerWash Simulator 2 auch nach dem erfolgreichen Start kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Community mit neuen Inhalten sowie stabiler Performance zu unterstützen.

PowerWash Simulator 2 ist zudem ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement spielbar, damit ihr den ganzen Schmutz loswerden könnt!