PowerWash Simulator 2: STAR WARS Pack angekündigt – Release-Fenster bestätigt

Für PowerWash Simulator 2 wurde offiziell ein STAR WARS Pack angekündigt, das Spieler in eine weit entfernte Galaxie versetzt.

Im Fokus des Zusatzinhalts steht die Integration von Elementen aus Star Wars. Spieler übernehmen erneut ihre Hochdruckreiniger und säubern dabei thematisch passende Umgebungen und Objekte aus dem bekannten Universum.

Ein erster Trailer zeigt den Wechsel des Settings und bestätigt den Ansatz, das etablierte Gameplay-Konzept mit ikonischen Science-Fiction-Inhalten zu kombinieren.

Das STAR WARS Pack für den PowerWash Simulator 2 erscheint im Sommer 2026 für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.