PowerWash Simulator 2: STAR WARS Pack angekündigt – Release-Fenster bestätigt

Für PowerWash Simulator 2 wurde offiziell ein STAR WARS Pack angekündigt, das Spieler in eine weit entfernte Galaxie versetzt.
Im Fokus des Zusatzinhalts steht die Integration von Elementen aus Star Wars. Spieler übernehmen erneut ihre Hochdruckreiniger und säubern dabei thematisch passende Umgebungen und Objekte aus dem bekannten Universum.
Ein erster Trailer zeigt den Wechsel des Settings und bestätigt den Ansatz, das etablierte Gameplay-Konzept mit ikonischen Science-Fiction-Inhalten zu kombinieren.
Das STAR WARS Pack für den PowerWash Simulator 2 erscheint im Sommer 2026 für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh man wie geil ist das denn bitte? Was für ein geiler Trailer😱😱😱
Meine Lieblings-Simulation und Star Wars. Das könnte mein Favorit mit dem Back to the Future DLC werden🥰🥰🥰
Das hat schon seinen Reiz im Star Wars Universum alles sauber zu machen 🤣.
Ist zwar schön und gut das die DLC ‚S rausbringen. Die sollen erstmal den ersten DLC vom 9.4.26 am laufen bringen. Der funktioniert seit Tag 1 nicht. Der ist gekauft und installiert. Trotzdem funktioniert der nicht. Egal was man macht. Neuinstallation oder Sprache ändern wie vorgeschlagen bringt nichts. Die Community ist angepisst.
Oha, das ist ärgerlich. Also ich kann bestätigen das der Trick mit der Sprachumstellung auf Englisch funktioniert. So habe ich es nochmal komplettiert. Ist zwar nicht die optimale Lösung aber hoffentlich fixen sie es.
Könnte sogar Canon unter Disney sein.
Endlich ist der Sternenzerstörer sauber,hey was macht der X-Wing da 😂
gekauft 🙂