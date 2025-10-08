PowerWash Simulator 2: Startet am 23. Oktober im Xbox Game Pass

7 Autor: , in News / PowerWash Simulator 2
Image: FuturLab

PowerWash Simulator 2 erscheint am 23. Oktober für Xbox und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar!

Der beliebte Reinigungshit kehrt zurück: PowerWash Simulator 2 erscheint am 23. Oktober und wird direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein. Mit noch mehr Schmutz, neuen Werkzeugen und erweiterten Missionen bringt das Spiel die entspannende Reinigungssimulation auf ein neues Level.

Im offiziellen Release Date Trailer zeigen die Entwickler, wie Spieler erneut den Hochdruckreiniger zücken, um mit Präzision und Geduld selbst die hartnäckigsten Flecken zu beseitigen. PowerWash Simulator 2 bietet verbesserte Grafik, neue Umgebungen und detailreiche Level, die das Spielerlebnis noch immersiver machen.

Ob allein oder gemeinsam im Koop-Modus – ihr könnt euch auf stundenlangen, sauberen Spielspaß freuen. PowerWash Simulator 2 erscheint am 23. Oktober für Xbox Series X|S und Xbox One und ist ab Tag 1 im Xbox Game Pass enthalten.

  1. Banshee3774 128312 XP Man-at-Arms Onyx | 08.10.2025 - 06:12 Uhr

    Die Idee finde ich gut, aber die Controller Steuerung fand ich grausam (also bei Teil 1)

  2. Schwammlgott 62215 XP Stomper | 08.10.2025 - 06:24 Uhr

    Da fällt mir ein, ich sollte die Einfahrt bei uns fertig kärchern…der ging nämlich kaputt Anfang Sommer als ich bei der Hälfte war…😅

  5. Robilein 1162470 XP Xboxdynasty Legend Gold | 08.10.2025 - 06:49 Uhr

    Und an dem Tag habe ich frei. Ist doch der Hammer. Dann weiß ich schon was ich an dem Tag fleißig zocken werde🤣🤣🤣

    Eines meiner Highlights dieses Jahr. Freue mich riesig drauf.

