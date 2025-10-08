PowerWash Simulator 2: Startet am 23. Oktober im Xbox Game Pass

PowerWash Simulator 2 erscheint am 23. Oktober für Xbox und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar!

Der beliebte Reinigungshit kehrt zurück: PowerWash Simulator 2 erscheint am 23. Oktober und wird direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein. Mit noch mehr Schmutz, neuen Werkzeugen und erweiterten Missionen bringt das Spiel die entspannende Reinigungssimulation auf ein neues Level.

Im offiziellen Release Date Trailer zeigen die Entwickler, wie Spieler erneut den Hochdruckreiniger zücken, um mit Präzision und Geduld selbst die hartnäckigsten Flecken zu beseitigen. PowerWash Simulator 2 bietet verbesserte Grafik, neue Umgebungen und detailreiche Level, die das Spielerlebnis noch immersiver machen.

Ob allein oder gemeinsam im Koop-Modus – ihr könnt euch auf stundenlangen, sauberen Spielspaß freuen. PowerWash Simulator 2 erscheint am 23. Oktober für Xbox Series X|S und Xbox One und ist ab Tag 1 im Xbox Game Pass enthalten.