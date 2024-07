PowerWash Simulator: Alices Abenteuer Spezial-Paket veröffentlicht

Autor:, in / PowerWash Simulator

Image: Square Enix Ltd.

Square Enix Collective und FuturLab veröffentlichten heute das „Alices Abenteuer“-Spezial-Paket für PowerWash Simulator auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

„Das Team hatte so viel Spaß dabei, die psychedelische Ästhetik von Alice im Wunderland mit PowerWash Simulator zu vereinen. Dieses Paket bietet irrsinnigen Unsinn, von optischen Illusionen bis zu irrer Mechanik“, sagt Kirsty Rigden, CEO von FuturLab. „Wir hoffen, dass unsere Spieler so viel Spaß mit der Erkundung unserer Interpretation des Wunderlands haben, wie wir bei der Erstellung hatten!“

Das skurrile Spezial-Paket fängt die Essenz von Alice im Wunderland durch kultige Bilder und schräge Designs ein. Spieler können sich auf wunderschöne Umgebungen, lebhafte Farben und einzigartige Gebiete für jeden Job freuen.

Das abenteuerliche Spezial-Paket bietet fünf farbenfrohe Jobs, zehn neue Errungenschaften1, Hochdruckreiniger- und Charakter-Skins im Stil von Alice im Wunderland, und mehr.

Dieses bewusstseinsverändernde Spezial-Paket enthält folgende Jobs:

Wunderland-Eingangshalle

Spieler reisen durch einen unglaublichen Ames-Korridor in die Eingangshalle. Sie befreien mit ihrem Hochdruckreiniger einzigartige Muster auf dem Boden und an der Decke sowie Eigenarten der Architektur und kleine Türen in größeren Türen vom Dreck.​

Haus des weißen Kaninchens

Die Sorge des weißen Kaninchens, zu spät zu kommen, spiegelt sich in seinem Heim wider: Uhren und Zeitmotive überall, selbst der Boden ist eine Uhr und stets ist ein durchdringendes Ticken zu hören.

Der Pilz der Raupe

Wer hat sich nicht schonmal gefragt, ob Raupen Socken tragen? Wir haben die Antwort: An der Wäscheleine hängen Socken! Die wichtigere Frage ist jedoch: Tragen Raupen Schlafanzüge und falls ja, wie sehen die aus?! Die Antwort liegt im Schmutz verborgen!

Verrückte Teeparty

Mit diesem einzigartigen Job sehen Spieler die Dinge aus einer ganz neuen Perspektive: Sie werden zur Miniatur geschrumpft und dürfen dann hinter der Teeparty des verrückten Hutmachers aufräumen.

Hof der Herzkönigin

Eine Einladung der Herzkönigin lehnt man nicht ab. Die wunderschöne Umgebung und königlichen Details, wie die perfekt auf eine Linie mit der Krone geschnittenen Hecken und die wundervoll illustrierten Banner, unterstreichen, dass dieses Reich einer Königin würdig ist.

Der Launch-Trailer für das „Alices Abenteuer“-Spezial-Paket steht hier bereit:

Das „Alices Abenteuer“-Spezial-Paket ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 7,99 Euro für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch sowie für PC (Steam und Windows) erhältlich. Am 11. Juli 2024 erscheint das Spezial-Paket auch für Meta Quest 2/3/Pro.