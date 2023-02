Powerwash Simulator: Kostenloses Tomb Raider Paket erhältlich

Autor:, in / Powerwash Simulator

Square Enix Collective und FuturLab freuen sich, ab sofort PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch-Spieler einladen zu dürfen, den Schmutz zu beseitigen, der die Stadt Muckingham bedeckt. Damit schließen sie sich den Millionen von Spieler an, die in Powerwash Simulator bereits auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC über Steam und Windows 10 sowie