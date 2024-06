PowerWash Simulator: Neuer DLC führt in den Kaninchenbau

Square Enix Collective und FuturLab kündigten das Alice’s Adventures Special Pack für den PowerWash Simulator an. Taucht noch in diesem Sommer in den Kaninchenbau des PowerWash Simulator ein, wenn das Alice’s Adventures Special Pack auf PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Meta Quest 2/3/Pro erscheint.

Das skurrile Spezialpaket fängt die Essenz von Alice im Wunderland ein, indem es ikonische Grafiken und schrullige Designs präsentiert. Die Spieler werden sich an den wunderschönen Umgebungsbildern, den lebendigen Farben und den einzigartigen Looks in jedem Level erfreuen.

Das abenteuerliche Special Pack enthält fünf lustige und farbenfrohe Levels, Alice im Wunderland-Skins mit den Themen „Wäscher“ und „Charakter“ und vieles mehr.

Folgende Karten sind in dem neuen Special Pack enthalten:

Eingangshalle des Wunderlandes

Das Haus des weißen Kaninchens

Der Pilz der Raupe (Caterpillar’s Mushroom)

Verrückte Teeparty

Der Hof der Herzkönigin