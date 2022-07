Powerwash Simulator: Putzt im Xbox Game Pass Abo kräftig durch

Autor:, in / Powerwash Simulator

Square Enix Collective und FuturLab geben bekannt, dass ab sofort durchgeputzt werden kann! Powerwash Simulator ist jetzt im Game Pass für PC und Konsole, kann auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 gekauft werden und wird heute nach einer erfolgreichen Early Access-Phase auf Steam veröffentlicht.

Der Launch-Trailer zu Powerwash Simulator steht hier bereit:

Powerwash Simulator ist ein herrlich angenehmes Simulationsspiel, das die Macht der Entspannung in die Hände der Spieler legt. Diese können sich endlich eine Auszeit von der realen Welt nehmen und ihrem Powerwash-Schicksal folgen. Mit dem Hochdruckreiniger in der Hand schalten Spieler neue Werkzeuge und Upgrades frei, die ihnen dabei helfen, effizienter zu reinigen – kein Schmutz hält ihnen stand!

In der Stadt Muckingham trügt der Schein: Ein aktiver Vulkan brodelt in der Nähe vor sich hin, die Katze des Bürgermeisters ist verschwunden und alles ist fürchterlich schmutzig. Trotz all seiner Eigenheiten ist Muckingham ganz schön sauber… dank der Spieler! Das haben auch die Einwohner bemerkt, und bald wird ihr PowerWash-Geschäft florieren.

Während Spieler jedes Schmutzfleckchen wegpusten, das Muckingham besudelt, entdecken sie Geheimnisse, die im Schmutz und in den Gegenständen jedes Levels versteckt sind. Sie erhalten Nachrichten von Kunden, welche die verborgenen Geschichten der Orte erzählen, die sie besuchen – von einfachen Häusern bis hin zu altertümlicher Architektur. Es ist so, wie man sagt: Beim Waschen kommt alles heraus!

„Wir freuen uns, dass wir mit Powerwash Simulator Millionen von Spieler die Möglichkeit bieten können, sich zu entspannen und kreativ zu werden“, so FuturLab COO Chris Mehers. „Es gibt wirklich nichts Befriedigenderes, als den Schmutz wegzupusten, um die einzigartigen Umgebungen in Powerwash Simulator freizulegen. Wir freuen uns darauf, dem Spiel in Zukunft noch mehr Inhalte hinzuzufügen,“ erklärte James Marsden, Gründer und Co-CEO von FuturLab.

Vom Freund des gelegentlichen, gediegenen Putzens bis hin zum hingebungsvollen Reinigungsfachmann oder –fachfrau kann sich jeder ins Spiel stürzen. Entspannung und Zufriedenheit sind garantiert. Aber das ist erst der Anfang ihrer Powerwash-Karriere, denn Square Enix Collective und FuturLab freuen sich darauf, das Spiel mit regelmäßigen Updates zu erweitern!