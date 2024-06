PowerWash Simulator: Video zeigt Alice’s Adventures Special Pack

Square Enix hat zusammen mit Xbox die neueste Erweiterung für den PowerWash Simulator enthüllt. Das neue Alice’s Adventures Special Pack enthält fünf neue Level, zehn Achievements und neue Kosmetika.

Die Mad Tea Party ist ein einzigartiges Level, in dem ihr winzig seid – in den anderen Leveln werdet ihr wieder normal groß. Das Alice’s Adventures Special Pack für den PowerWash Simulator kommt am 2. Juli 2024 für Xbox Series X|S und Xbox One. Das Hauptspiel könnt ihr im Xbox Game Pass spielen.