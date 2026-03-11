PRAGMATA: 2 Millionen Wishlists und Demo-Downloads

Image: ©CAPCOM CO.

Capcom freut sich über zwei Millionen Wunschlisten-Einträge und Demo-Downloads für das im April erscheinende PRAGMATA.

Seit der Enthüllung im Jahr 2020 wurde es lange ruhig um PRAGMATA und viele Fans fragten sich, ob das Sci-Fi-Abenteuer überhaupt jemals erscheinen würde.

Zuletzt wurde der Titel aber sogar nach vorne verlegt und erscheint nun statt am 24. April schon am 17. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.

Somit müssen sich Spieler nur noch twas mehr als einen Monat gedulden , bis sie als Team bestehend aus Techniker Hugh und Androiden-Mädchen Diana, auf einer Mondstation einer feindselige KI den Kampf ansagen können.

Die lange Wartezeit scheint der Vorfreude keinen Abbruch getan zu haben. Via X verkündet Capcom feierlich 2 Millionen Wunschlisten-Einträge sowie ebenfalls 2 Millionen Demo-Downloads.

  1. Blight 21660 XP Nasenbohrer Level 1 | 11.03.2026 - 12:24 Uhr

    Die Demo hat mir auch überraschend viel Spaß gemacht. Das Spiel sieht von außen auf den ersten Blick ja etwas langweilig aus.
    Ich mag es auch total, dass Capcom hier schön gamey bleibt und nicht versucht super realistisch zu sein. Ähnlich wie bei Resident Evil.

