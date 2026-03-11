PRAGMATA: 2 Millionen Wishlists und Demo-Downloads

Capcom freut sich über zwei Millionen Wunschlisten-Einträge und Demo-Downloads für das im April erscheinende PRAGMATA.

Seit der Enthüllung im Jahr 2020 wurde es lange ruhig um PRAGMATA und viele Fans fragten sich, ob das Sci-Fi-Abenteuer überhaupt jemals erscheinen würde.

Zuletzt wurde der Titel aber sogar nach vorne verlegt und erscheint nun statt am 24. April schon am 17. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.

Somit müssen sich Spieler nur noch twas mehr als einen Monat gedulden , bis sie als Team bestehend aus Techniker Hugh und Androiden-Mädchen Diana, auf einer Mondstation einer feindselige KI den Kampf ansagen können.

Die lange Wartezeit scheint der Vorfreude keinen Abbruch getan zu haben. Via X verkündet Capcom feierlich 2 Millionen Wunschlisten-Einträge sowie ebenfalls 2 Millionen Demo-Downloads.