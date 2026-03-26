PRAGMATA: Capcom entführt Spieler ins entspannte Moonbase-ASMR-Erlebnis

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Image: ©CAPCOM CO.

Mit Moonbase ASMR lässt PRAGMATA Spieler in beruhigende Klänge des Alls eintauchen und sorgt für ein einzigartiges Entspannungserlebnis.

PRAGMATA lädt Spieler erneut dazu ein, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen. Mit der neuen Moonbase-ASMR-Video-Erfahrung tauchen Spieler in die ruhige Atmosphäre einer Mondbasis ein und lassen ihre Sorgen sanft im weiten, stillen Raum treiben.

Die Entwickler haben ein immersives Audioerlebnis geschaffen, das gezielt Entspannung und Ruhe fördert.

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26 Kommentare Added

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  1. AppleRedX 136335 XP Elite-at-Arms Silber | 26.03.2026 - 12:52 Uhr

    Wird gekauft. Frage ist nur noch ob ich es mobil haben möchte …

    0

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