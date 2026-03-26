PRAGMATA: Capcom entführt Spieler ins entspannte Moonbase-ASMR-Erlebnis

PRAGMATA lädt Spieler erneut dazu ein, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen. Mit der neuen Moonbase-ASMR-Video-Erfahrung tauchen Spieler in die ruhige Atmosphäre einer Mondbasis ein und lassen ihre Sorgen sanft im weiten, stillen Raum treiben.
Die Entwickler haben ein immersives Audioerlebnis geschaffen, das gezielt Entspannung und Ruhe fördert.
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26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird gekauft. Frage ist nur noch ob ich es mobil haben möchte …
Hab nur durchgeskippt. Was genau hat das mit ASMR zu tun?