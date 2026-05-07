PRAGMATA: Capcom-Hit knackt Marke von zwei Millionen

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Image: ©CAPCOM CO.

PRAGMATA überschreitet weltweit 2 Millionen verkaufte Exemplare.

Capcom hat bekannt gegeben, dass PRAGMATA weltweit die Marke von über 2 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Damit erreicht der Titel einen neuen kommerziellen Meilenstein seit seiner Veröffentlichung.

Gleichzeitig bedankt sich das Unternehmen bei der Community für die Unterstützung und das anhaltende Interesse am Spiel. Zur Feier des Meilensteins wurde außerdem eine spezielle Zeichnung von Diana veröffentlicht.

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7 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 49955 XP Hooligan Bezwinger | 07.05.2026 - 17:33 Uhr

    Glückwunsch zu den 2 Millionen Verkäufen. 🥳 Bin seit Ende April einer davon. Was für ein schönes Spiel. 🥰

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  2. Robilein 1262610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 07.05.2026 - 17:37 Uhr

    Oh man, wenn ich Diana sehe geht mir das Herz auf, die ist so süß 🥺💚

    Glückwunsch Capcom. Mehr als verdient für dieses kreative Meisterwerk. Da werden noch einige Verkäufe dazukommen🥳

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    • Code4nvictus 3820 XP Beginner Level 2 | 07.05.2026 - 17:48 Uhr
      Antwort auf Robilein

      „TADAAA“ „bild zeig“ 😄 ja da geht einem echt das Herz auf 😊
      die Wasserpistole sequenz mit Diana wenn man ihr die schenkt und mit ihr Interagiert ist auch klasse 😂

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      • Robilein 1262610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 07.05.2026 - 17:59 Uhr
        Antwort auf Code4nvictus

        Oh ja. Das hatte ich auch mit ihr und es hat mir ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Oder wenn sie bei passender Musik zu tanzen anfängt🥰🥰🥰

        Diana ist einfach Kult.

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  4. Blight 38790 XP Bobby Car Rennfahrer | 07.05.2026 - 17:41 Uhr

    Ja, Capcom hat einen Lauf. Pragmata werde ich definitiv auch noch spielen.

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  5. Code4nvictus 3820 XP Beginner Level 2 | 07.05.2026 - 17:42 Uhr

    Glückwunsch an Capcom 🥳
    Da haben sie wieder abgeliefert mit einer neuen IP. Denke die chancen stehen daher gut das man hier einen 2. Teil zu sehen bekommt 😊

    Für mich mit RE Requiem definitiv ein Goty anwärter.

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