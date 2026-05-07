PRAGMATA: Capcom-Hit knackt Marke von zwei Millionen

Capcom hat bekannt gegeben, dass PRAGMATA weltweit die Marke von über 2 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Damit erreicht der Titel einen neuen kommerziellen Meilenstein seit seiner Veröffentlichung.

Gleichzeitig bedankt sich das Unternehmen bei der Community für die Unterstützung und das anhaltende Interesse am Spiel. Zur Feier des Meilensteins wurde außerdem eine spezielle Zeichnung von Diana veröffentlicht.

🎉 PRAGMATA has sold over 2 million copies worldwide! 🎉 Thank you to everyone for your support! Here’s a special drawing from Diana to celebrate!✨#PRAGMATA pic.twitter.com/MqMSliG0IR — PRAGMATA (@PRAGMATAgame) May 7, 2026