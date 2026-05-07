PRAGMATA: Capcom-Hit knackt Marke von zwei Millionen

Capcom hat bekannt gegeben, dass PRAGMATA weltweit die Marke von über 2 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Damit erreicht der Titel einen neuen kommerziellen Meilenstein seit seiner Veröffentlichung.
Gleichzeitig bedankt sich das Unternehmen bei der Community für die Unterstützung und das anhaltende Interesse am Spiel. Zur Feier des Meilensteins wurde außerdem eine spezielle Zeichnung von Diana veröffentlicht.
🎉 PRAGMATA has sold over 2 million copies worldwide! 🎉
Thank you to everyone for your support!
Here’s a special drawing from Diana to celebrate!✨#PRAGMATA pic.twitter.com/MqMSliG0IR
— PRAGMATA (@PRAGMATAgame) May 7, 2026
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch zu den 2 Millionen Verkäufen. 🥳 Bin seit Ende April einer davon. Was für ein schönes Spiel. 🥰
Oh man, wenn ich Diana sehe geht mir das Herz auf, die ist so süß 🥺💚
Glückwunsch Capcom. Mehr als verdient für dieses kreative Meisterwerk. Da werden noch einige Verkäufe dazukommen🥳
„TADAAA“ „bild zeig“ 😄 ja da geht einem echt das Herz auf 😊
die Wasserpistole sequenz mit Diana wenn man ihr die schenkt und mit ihr Interagiert ist auch klasse 😂
Oh ja. Das hatte ich auch mit ihr und es hat mir ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Oder wenn sie bei passender Musik zu tanzen anfängt🥰🥰🥰
Diana ist einfach Kult.
Läuft! Guter Start für ein komplett neues Spiel
Ja, Capcom hat einen Lauf. Pragmata werde ich definitiv auch noch spielen.
Glückwunsch an Capcom 🥳
Da haben sie wieder abgeliefert mit einer neuen IP. Denke die chancen stehen daher gut das man hier einen 2. Teil zu sehen bekommt 😊
Für mich mit RE Requiem definitiv ein Goty anwärter.