PRAGMATA: Deluxe Edition enthüllt strahlende Mond‑Outfits

Image: Capcom / Pragmata

PRAGMATA Deluxe Edition enthüllt strahlende Mond‑Outfits – Lunar Cat stiehlt die Show!

Die Diana Outfit, Fluffy & Hugh Outfit und die besonders auffällige Lunar Cat glänzen auf der silbernen Mondoberfläche und gehören zu den Highlights der kommenden Inhalte von PRAGMATA.

Die Outfits sind Teil der PRAGMATA Deluxe Edition sowie des Shelter Variety Packs, die zusätzlich weitere Boni enthalten. Fans dürfen sich damit auf frische, stilvolle Anpassungsmöglichkeiten freuen, die perfekt zur futuristischen Mondkulisse des Spiels passen.

Hier gibt es einen ersten Blick auf die Outfits:

  5. JohnWick 80405 XP Untouchable Star 1 | 19.01.2026 - 11:04 Uhr

    Schön wenn die Bonus Outfits auch optisch was her machen .
    Ich finde den Kürbis Anzug des Reisenenden in Cronos –New Dawn auch krass .
    Hätte mir nur noch ein Weihnschts Outfit gewünscht xD

  6. Gunslinger 38230 XP Bobby Car Rennfahrer | 19.01.2026 - 11:18 Uhr

    Irgendwie haben mir extra Outfits und co. in Games noch nie interessiert.

