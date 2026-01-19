PRAGMATA: Deluxe Edition enthüllt strahlende Mond‑Outfits

Die Diana Outfit, Fluffy & Hugh Outfit und die besonders auffällige Lunar Cat glänzen auf der silbernen Mondoberfläche und gehören zu den Highlights der kommenden Inhalte von PRAGMATA.
Die Outfits sind Teil der PRAGMATA Deluxe Edition sowie des Shelter Variety Packs, die zusätzlich weitere Boni enthalten. Fans dürfen sich damit auf frische, stilvolle Anpassungsmöglichkeiten freuen, die perfekt zur futuristischen Mondkulisse des Spiels passen.
Hier gibt es einen ersten Blick auf die Outfits:
The Diana Outfit – Fluffy and Hugh Outfit – Lunar Cat shine bright on the silver lunar surface! 🌟
Available as part of the #PRAGMATA Deluxe Edition and the Shelter Variety Pack, along with other bonuses. https://t.co/St18F3hNGE pic.twitter.com/ENbbGIMl51
— PRAGMATA (@PRAGMATAgame) January 17, 2026
Grafisch kann man da echt nicht meckern 👍🏻
Bin sehr gespannt ob das Gameplay dem Hype gerecht wird.
Mit den Outfits werde ich schonmal nicht spielen 😅.
Ich warte noch auf die Demo für Konsolen.
Schön wenn die Bonus Outfits auch optisch was her machen .
Ich finde den Kürbis Anzug des Reisenenden in Cronos –New Dawn auch krass .
Hätte mir nur noch ein Weihnschts Outfit gewünscht xD
Irgendwie haben mir extra Outfits und co. in Games noch nie interessiert.
Dachte hui, Masterchief mit Katzenohren 😀