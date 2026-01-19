PRAGMATA: Deluxe Edition enthüllt strahlende Mond‑Outfits

Die Diana Outfit, Fluffy & Hugh Outfit und die besonders auffällige Lunar Cat glänzen auf der silbernen Mondoberfläche und gehören zu den Highlights der kommenden Inhalte von PRAGMATA.

Die Outfits sind Teil der PRAGMATA Deluxe Edition sowie des Shelter Variety Packs, die zusätzlich weitere Boni enthalten. Fans dürfen sich damit auf frische, stilvolle Anpassungsmöglichkeiten freuen, die perfekt zur futuristischen Mondkulisse des Spiels passen.

Hier gibt es einen ersten Blick auf die Outfits:

The Diana Outfit – Fluffy and Hugh Outfit – Lunar Cat shine bright on the silver lunar surface! 🌟 Available as part of the #PRAGMATA Deluxe Edition and the Shelter Variety Pack, along with other bonuses. https://t.co/St18F3hNGE pic.twitter.com/ENbbGIMl51 — PRAGMATA (@PRAGMATAgame) January 17, 2026