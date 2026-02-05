PRAGMATA: Demo ab heute überall spielbar – UPDATE

PRAGMATA‑Demo jetzt überall spielbar – erlebt die Hacking‑Action auf allen Plattformen

Capcom gibt euch ab heute die Möglichkeit, einen ersten Vorgeschmack auf die besondere Mischung aus Hacking‑Gameplay und Shooter‑Action in PRAGMATA zu erleben.

Die Demo, die bisher nur auf Steam verfügbar war, erscheint heute auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Damit öffnet sich das futuristische Abenteuer einer deutlich größeren Spielerschaft. Ihr könnt direkt ausprobieren, wie PRAGMATA seine technischen Systeme, die rätselhaften Umgebungen und die dynamischen Gefechte miteinander verknüpft. Die Demo zeigt frühe Gameplay‑Elemente, die das Fundament des vollständigen Spiels bilden werden.

Wer schon länger auf neue Eindrücke gewartet hat, kann jetzt plattformübergreifend einsteigen und selbst testen, wie Capcoms Sci‑Fi‑Projekt Atmosphäre, Mechaniken und Story‑Ansätze verbindet.

UPDATE: Die Xbox-Demo ist hier verfügbar.