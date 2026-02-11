PRAGMATA: Demo-Grafikvergleich zwischen Xbox Series X, PlayStation 5|Pro und PC

Ein weiterer Grafikvergleich nimmt die Demo von PRAGMATA auf Xbox Series X, PlayStation 5|Pro und PC unter die Lupe.

Auf Xbox Series X und PlayStation 5 bietet das Spiel jeweils zwei Darstellungsmodi, während die PS5 Pro nur einen Modus nutzt. Die Unterschiede liegen vor allem in der Bildrate und der Beleuchtungsqualität: Der Performance‑Modus hält die FPS stabiler, während der Qualitäts‑/Auflösungsmodus bessere globale Beleuchtung, Schatten und Reflexionen liefert.

Auf der Xbox Series X kann ein kurioser Fehler auftreten: Wer zuvor die Series‑S‑Version gespielt hat, riskiert schlechtere Schattenqualität. Die Lösung besteht darin, den Cloud‑Spielstand zu löschen.

Auf der PS5 zeigt der Performance‑Modus schwächere globale Beleuchtung und Ambient Occlusion im Vergleich zur Series X, während die Series X im Qualitätsmodus wiederum mit einer instabileren Bildrate hinter der PS5 zurückbleibt.

Die PS5 Pro liefert dank PSSR sichtbar bessere Bildqualität als PS5 und Series X, erreicht jedoch nicht das Niveau von DLSS auf dem PC. Die PC‑Version wirkt insgesamt gut optimiert und bietet die höchsten Grafik‑Einstellungen – inklusive Optionen, die über die PS5‑Pro‑Darstellung hinausgehen.

