PRAGMATA: Demo-Grafikvergleich zwischen Xbox Series X, PlayStation 5|Pro und PC

Image: ©CAPCOM CO.

Demo von Pragmata im Grafikvergleich: PlayStation 5|Pro, Xbox Series X und PC im direkten Check.

Ein weiterer Grafikvergleich nimmt die Demo von PRAGMATA auf Xbox Series X, PlayStation 5|Pro und PC unter die Lupe.

Auf Xbox Series X und PlayStation 5 bietet das Spiel jeweils zwei Darstellungsmodi, während die PS5 Pro nur einen Modus nutzt. Die Unterschiede liegen vor allem in der Bildrate und der Beleuchtungsqualität: Der Performance‑Modus hält die FPS stabiler, während der Qualitäts‑/Auflösungsmodus bessere globale Beleuchtung, Schatten und Reflexionen liefert.

Auf der Xbox Series X kann ein kurioser Fehler auftreten: Wer zuvor die Series‑S‑Version gespielt hat, riskiert schlechtere Schattenqualität. Die Lösung besteht darin, den Cloud‑Spielstand zu löschen.

Auf der PS5 zeigt der Performance‑Modus schwächere globale Beleuchtung und Ambient Occlusion im Vergleich zur Series X, während die Series X im Qualitätsmodus wiederum mit einer instabileren Bildrate hinter der PS5 zurückbleibt.

Die PS5 Pro liefert dank PSSR sichtbar bessere Bildqualität als PS5 und Series X, erreicht jedoch nicht das Niveau von DLSS auf dem PC. Die PC‑Version wirkt insgesamt gut optimiert und bietet die höchsten Grafik‑Einstellungen – inklusive Optionen, die über die PS5‑Pro‑Darstellung hinausgehen.

Schaut euch auch den Grafikvergleich zwischen Xbox Series S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 an.

  1. Gestiefelter Muskelkater 1200 XP Beginner Level 1 | 11.02.2026 - 15:16 Uhr

    Einfach beeindruckend, was PSSR hier aus der Pragmata-Demo herausholt! Während die Series X noch mit FSR-Flackern in den Haardetails zu kämpfen hat, liefert die PS5 Pro ein extrem ruhiges und scharfes 4K-Bild bei stabilen 60 FPS und das inklusive Raytracing. Capcom zeigt hier perfekt, dass die Pro-Hardware die Lücke zum High-End-PC fast komplett schließt. Wer das sauberste Konsolen-Erlebnis auf dem Mond will, kommt an der Pro definitiv nicht vorbei.

    5
  2. CodeX 45510 XP Hooligan Treter | 11.02.2026 - 15:17 Uhr

    Dafür das PSSR noch so jung ist macht es schon einen guten Job. Gutes KI Upscale ist mittlerweile das A&O.

    3
  3. oldGamer 164020 XP First Star Silber | 11.02.2026 - 15:26 Uhr

    Hat ja nur fast ne Woche gedauert bis mal ein brauchbarer Vergleich kam.

    0
  4. Saibot77 29510 XP Nasenbohrer Level 4 | 11.02.2026 - 15:30 Uhr

    Minimaler Grafiksprung für viel Geld Kommentare in 3,2,1…….😂

    1

