PRAGMATA: Demo im Grafikvergleich: Switch 2 überrascht, Xbox Series S schwächelt, PS5 bleibt stabil

Die neue Pragmata‑Demo sorgt für Diskussionen: Switch 2 liefert trotz niedrigerer Auflösung das sauberere Bild.

Die frisch veröffentlichte Pragmata‑Demo ist auf Nintendo Switch 2, Xbox Series S und PlayStation 5 spielbar – und die ersten Grafikvergleiche fallen überraschend aus. Besonders die Switch 2 zeigt Stärken, die viele von euch so nicht erwartet hätten.

Obwohl die Switch 2‑Version in einer niedrigeren Auflösung rendert als die Xbox Series S, liefert Nintendos Konsole dank effektiverem Upscaling das sichtbar sauberere Bild. Das gilt auch für Texturfilterung und Schattenqualität, die auf Switch 2 insgesamt hochwertiger wirken.

Die Xbox Series S zeigt sich dagegen weniger stabil. Die Auflösung ist höher, doch das Bild wirkt unsauberer, und die Schattenqualität fällt im direkten Vergleich ab.

Auf der PS5 stehen zwei Grafikmodi zur Verfügung:

Performance‑Modus: leichte Einschnitte bei Beleuchtung und Haarqualität, dafür sehr stabiles 60fps‑Gameplay

Resolution‑Modus: ebenfalls meist 60fps, aber mit sichtbar höherer visueller Qualität

Alle Plattformen zielen auf 60fps, doch die Switch 2 hat in intensiven Szenen Mühe, diese Marke zu halten. Besonders in actionreichen Momenten kommt es zu kurzen Einbrüchen.

Für viele von euch dürfte die Demo ein spannender Vorgeschmack darauf sein, wie unterschiedlich Capcoms Sci‑Fi‑Abenteuer auf den aktuellen Konsolen performt – und wie stark die Switch 2 in Sachen Upscaling inzwischen geworden ist.