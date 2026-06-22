PRAGMATA: „Diana Police“ sollte verhindern, dass die Hauptfigur nervt

Bei der Entwicklung von PRAGMATA hat Capcom ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um die Darstellung der Androidin Diana sorgfältig auszubalancieren. Ein internes Team mit dem Spitznamen „Diana Police“ sollte sicherstellen, dass die junge Hauptfigur weder übertrieben niedlich noch störend auf Spieler wirkt.
Darüber sprachen Produzent Naoto Oyama und Director Cho Yonghee in einem Interview mit Game*Spark. Demnach bestand die Gruppe vollständig aus weiblichen Mitarbeitern, die regelmäßig Rückmeldung zur Charakterdarstellung gaben.
Yonghee erklärte, dass Frauen bestimmte Eigenschaften weiblicher Figuren oft anders wahrnehmen als Männer. Aus diesem Grund habe man bewusst auf die Einschätzung weiblicher Teammitglieder gesetzt, um problematische oder unauthentische Charakterzüge frühzeitig zu erkennen.
Auch die grundsätzliche Entwicklung von Dianas Persönlichkeit stellte das Team vor Herausforderungen. Oyama erläuterte, dass sich Charaktere während einer mehrjährigen Entwicklung ständig verändern können. Selbst wenn zu Beginn klare Vorstellungen existieren, würden einzelne Aspekte im Laufe der Produktion immer wieder von der ursprünglichen Vision abweichen.
Deshalb habe das gesamte Team kontinuierlich daran gearbeitet, solche Abweichungen zu korrigieren und eine glaubwürdige Figur zu erschaffen. Ziel sei es gewesen, eine natürliche Charakterdarstellung zu entwickeln, die sich organisch in die Geschichte einfügt.
In PRAGMATA begleitet die Androidin Diana den Protagonisten Hugh durch das Abenteuer. Die Beziehung der beiden Figuren bildet einen zentralen Bestandteil der Handlung und spielt auch für die Spielmechanik eine wichtige Rolle. Capcom beschreibt ihre Verbindung als eine Art Vater-Tochter-Dynamik, die sich durch die gesamte Geschichte zieht.
Der Aufwand scheint sich ausgezahlt zu haben. PRAGMATA zählt laut Capcom zu den erfolgreichsten Neuveröffentlichungen des Unternehmens im Jahr 2026 und hat sich als neue Marke bereits einen festen Platz im Portfolio des Publishers gesichert.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja, da hat Capcom schon mit Ashley große Erfahrung mit gemacht 😀
Zum Glück ist hier alles gut gegangen.
Es kommt halt immer drauf an, welche Menschen dann dahinter stehen…
Ist ihnen auch voll gelungen. Diana ist eine der tollsten Videospiel-Charaktere die ich kenne. Sie ist so menschlich und kindisch, aber nicht auf eine nervige sondern süße Art. Dann die Chemie zwischen Hugh und Diana die sehr glaubwürdig ist. Eine Punktlandung einfach.
Ich fühle mich als Mann Diskriminiert 🙁
Aber mal Ehrlich. Hätte man nen Shooter Marke CoD und dann ne „Männer-Polizei“ genommen wäre garantiert bei solch einer Aussage der Aufstand wieder riesig gewesen.
Ach wie gut das wir alle ja Moral immer gleich bewerten 🙂
Der Aufschrei wird auch so riesig werden.
Denn da werden jetzt schon die ersten um die Ecke kommen die sagen das da die Falschen Menschen für zuständig gewesen waren…
Das da zu wenig diverse Menschen mit reden konnten… das westliche blablabla halt.
Hmm, wäre ich mir nicht so sicher.
In dem Fall würde divers gegen Frau schießen und das ginge nach hinten los.
Opfer gegen Opfer hat noch nie funktioniert.
So etwas ist richtig und leider auch sehr sehr Fehler anfällig…
Stellt euch mal vor da wären dann 3-4 Menschen mit einer Speziellen Agenda dahinter…. Ich denke so etwas wird aktuell im westen überhaupt nicht funktionieren
Ich will nicht wissen wie viele im Westen nach dem Stella Blade 2 Trailer extra Sauerstoff gebraucht haben
also extra Sauerstoff hab ich da auch gebraucht, aber eher wegen dem coolen Trailer 😀
JA du weist schon was ich meine 🫣🤪🤣.
Man darf dazu ja leider nicht ganz offen diskutieren, weil man dann ja sofort ganz Böse und ganz doll mega rechtssss ist…
zum Glück sind die asiatischen Länder noch normal.
Capcom macht das sehr gut. Da steht das Spiel vor irgendwelchen Ideologien und Agenden.
Kann aber auch in die Hose gehen, wenn die Frauen dafür nicht bunt gemischt sind.
Scheint ja geklappt zu haben, bin gespannt, was man mit der Fortsetzung machen wird.
Mission gescheitert. Abgesehen davon ist für mich das Hacking System total nervtötend und ein klarer Grund, das Spiel auszulassen. Ich habe einfach keien Geduld mehr für solche Spielereien. Jedesmal eine dümmliches Puzzle lösen zu müssen, bevor ich einen Schuss abfeuern kann ist dermaßen lästig und nervtötend😡 Nein danke.☠️