PRAGMATA: „Diana Police“ sollte verhindern, dass die Hauptfigur nervt

Capcom hat bei der Entwicklung von PRAGMATA eine eigene „Diana Police“ eingesetzt, um die Hauptfigur glaubwürdig zu gestalten.

Bei der Entwicklung von PRAGMATA hat Capcom ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um die Darstellung der Androidin Diana sorgfältig auszubalancieren. Ein internes Team mit dem Spitznamen „Diana Police“ sollte sicherstellen, dass die junge Hauptfigur weder übertrieben niedlich noch störend auf Spieler wirkt.

Darüber sprachen Produzent Naoto Oyama und Director Cho Yonghee in einem Interview mit Game*Spark. Demnach bestand die Gruppe vollständig aus weiblichen Mitarbeitern, die regelmäßig Rückmeldung zur Charakterdarstellung gaben.

Yonghee erklärte, dass Frauen bestimmte Eigenschaften weiblicher Figuren oft anders wahrnehmen als Männer. Aus diesem Grund habe man bewusst auf die Einschätzung weiblicher Teammitglieder gesetzt, um problematische oder unauthentische Charakterzüge frühzeitig zu erkennen.

Auch die grundsätzliche Entwicklung von Dianas Persönlichkeit stellte das Team vor Herausforderungen. Oyama erläuterte, dass sich Charaktere während einer mehrjährigen Entwicklung ständig verändern können. Selbst wenn zu Beginn klare Vorstellungen existieren, würden einzelne Aspekte im Laufe der Produktion immer wieder von der ursprünglichen Vision abweichen.

Deshalb habe das gesamte Team kontinuierlich daran gearbeitet, solche Abweichungen zu korrigieren und eine glaubwürdige Figur zu erschaffen. Ziel sei es gewesen, eine natürliche Charakterdarstellung zu entwickeln, die sich organisch in die Geschichte einfügt.

In PRAGMATA begleitet die Androidin Diana den Protagonisten Hugh durch das Abenteuer. Die Beziehung der beiden Figuren bildet einen zentralen Bestandteil der Handlung und spielt auch für die Spielmechanik eine wichtige Rolle. Capcom beschreibt ihre Verbindung als eine Art Vater-Tochter-Dynamik, die sich durch die gesamte Geschichte zieht.

Der Aufwand scheint sich ausgezahlt zu haben. PRAGMATA zählt laut Capcom zu den erfolgreichsten Neuveröffentlichungen des Unternehmens im Jahr 2026 und hat sich als neue Marke bereits einen festen Platz im Portfolio des Publishers gesichert.