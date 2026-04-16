PRAGMATA: Eight-Trailer enthüllt neue Figur & weitere Geheimnisse der Mondstation

PRAGMATA zeigt im neuen „Eight“-Trailer weitere Geheimnisse der Mondstation.

Ein neuer Trailer zu PRAGMATA liefert frische Einblicke in die Handlung und stellt mit „Eight“ eine weitere geheimnisvolle Figur vor.

Im Mittelpunkt stehen erneut Hugh und Diana, die sich auf ihrer Reise durch eine Forschungsstation auf dem Mond befinden. Dort treffen sie auf Eight, eine weitere kindliche Gestalt, die Diana ähnelt und neue Fragen rund um die Ereignisse auf der Station aufwirft.

Die Begegnung deutet darauf hin, dass sich hinter der Geschichte weitere Geheimnisse verbergen, die im Verlauf des Spiels aufgedeckt werden. Gleichzeitig wird die emotionale Verbindung zwischen den Figuren weiter ausgebaut.

Capcom setzt bei PRAGMATA auf eine Mischung aus Sci-Fi-Action-Adventure und einem Gameplay-Ansatz mit Hacking-Elementen. Diese Kombination soll sowohl spielerische Abwechslung als auch erzählerische Tiefe bieten.

Der Titel erscheint am 17. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.



