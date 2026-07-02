PRAGMATA: Entwickler berichten über harte interne Kritik in frühen Entwicklungsphasen

Die Entwicklung von Pragmata bei Capcom war laut aktuellen Entwickleraussagen deutlich schwieriger als bisher bekannt. In einem japanischen Livestream wurde nun über die harte interne Kritik gesprochen, die das Projekt in seinen frühen Phasen begleitete.

Die Arbeiten am Titel begannen bereits im Jahr 2019, als Capcoms Development Division 1 unter Leitung von Jun Takeuchi ein Konzept rund um eine „Spielidee auf dem Mond“ entwickeln sollte. Frühere Prototypen stießen jedoch intern mehrfach auf Ablehnung.

Besonders deutlich fiel die Kritik an den frühen Testversionen aus. Entwickler wurden unter anderem dafür kritisiert, keine überzeugenden Rätsel oder Action-Elemente zu liefern. Teilweise hieß es sogar, das Team sei „inkompetent im Leveldesign“.

Auch das später eingeführte Hacking-System erhielt zunächst gemischte Reaktionen. In internen Reviews war unter anderem von „kaputter Spiel-Logik“ und einem insgesamt langweiligen Spielfluss die Rede.

Trotz dieser teils sehr harten Rückmeldungen entschied Capcom letztlich, die Entwicklung fortzusetzen und das Projekt grundlegend zu überarbeiten. Ziel war es, eine überarbeitete Version zu präsentieren, die schließlich die Zustimmung des Managements erhielt.

Laut Director Yonghee Cho hätte die frühe öffentliche Vorstellung des Spiels im Nachhinein vermutlich vermieden werden sollen, da sie zusätzlichen Druck auf die Entwicklung ausgeübt habe.