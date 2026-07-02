PRAGMATA: Entwickler berichten über harte interne Kritik in frühen Entwicklungsphasen

Die Entwicklung von Pragmata bei Capcom war laut aktuellen Entwickleraussagen deutlich schwieriger als bisher bekannt. In einem japanischen Livestream wurde nun über die harte interne Kritik gesprochen, die das Projekt in seinen frühen Phasen begleitete.
Die Arbeiten am Titel begannen bereits im Jahr 2019, als Capcoms Development Division 1 unter Leitung von Jun Takeuchi ein Konzept rund um eine „Spielidee auf dem Mond“ entwickeln sollte. Frühere Prototypen stießen jedoch intern mehrfach auf Ablehnung.
Besonders deutlich fiel die Kritik an den frühen Testversionen aus. Entwickler wurden unter anderem dafür kritisiert, keine überzeugenden Rätsel oder Action-Elemente zu liefern. Teilweise hieß es sogar, das Team sei „inkompetent im Leveldesign“.
Auch das später eingeführte Hacking-System erhielt zunächst gemischte Reaktionen. In internen Reviews war unter anderem von „kaputter Spiel-Logik“ und einem insgesamt langweiligen Spielfluss die Rede.
Trotz dieser teils sehr harten Rückmeldungen entschied Capcom letztlich, die Entwicklung fortzusetzen und das Projekt grundlegend zu überarbeiten. Ziel war es, eine überarbeitete Version zu präsentieren, die schließlich die Zustimmung des Managements erhielt.
Laut Director Yonghee Cho hätte die frühe öffentliche Vorstellung des Spiels im Nachhinein vermutlich vermieden werden sollen, da sie zusätzlichen Druck auf die Entwicklung ausgeübt habe.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oha, das klingt natürlich nicht so gut. Na ja, natürlich haben wir jetzt nicht so die Einsicht, wie das Projekt sich im Anfangsstadium entwickelt hat. Letztendlich muss man aber sagen, das Capcom mit Pragmata ein wunderschönes Spiel geliefert hat. Das Gameplay macht super viel Laune. Das Leveldesign ist auch schick. Und die Dynamik zwischen Hugh und Diana ist auch sehr liebenswert. Ich mag das Spiel sehr. Es hat mich emotional sehr gerührt und auch hin und wieder ein paar Kullertränen über meine Wange laufen lassen.
Ich finde das Spiel auch ganz gut, es wird aber von Diana getragen, ohne sie wäre es einfach nur ein Schlauchlevel wie es schon 100+ Spiele gibt, das Kampfsystem war gut aber gegen Ende schon nah am Rande des „ich hab keine Lust mehr“. Ich kann die Kritik schon gut verstehen.
… Und am Ende haben sie 4 Jahre länger gebraucht als geplant.
Ich hoffe das hat sich noch irgendwie für sie gerechnet.
Gut das Capcom trotzdem weiterhin Vertrauen in das Studio hatte. Sie haben weitergemacht, es grundlegend geändert und der Rest ist Spielgeschichte. Mein GotY bisher.
Fand Pragmata gut, war dann aber auch froh als ich es durch hatte. Gegen Ende war es mir zu eintönig.
Und tzdm haben sie daran festgehalten und wie man ja weiß, ein sehr gutes Spiel raus gebracht 💪.
Das muss sehr belastend gewesen sein, würde auch gerne wissen, ob man schon im Gewinnbereich ist nach der langen Entwicklungszeit.