PRAGMATA: Erhält laut Capcom zeitnah eine Konsolen‑Demo

Bald wird es möglich sein, Pragmata auf mehreren Plattformen zu testen. Capcom hat klargestellt, dass die aktuelle Steam-Demo des Sci‑Fi‑Abenteuers in Kürze auch auf Konsolen verfügbar wird.

Die kurze, aber deutliche Botschaft des Studios lässt keinen Zweifel daran, dass der Rollout unmittelbar bevorsteht. Die Aussage „Fear not, a console demo will be arriving shortly“ unterstreicht, dass die Umsetzung bereits in Arbeit ist.

Wie wir bereits berichtet haben, will Capcom mit der Demo für Steam & Konsolen einen frühen Einblick in die Atmosphäre und das Setting von Pragmata ermöglichen.

Die Konsolenfassung der Testversion lässt aber weiter auf sich warten, Spieler wurden ungeduldig und somit hat Capcom noch einmal bestätigt, dass Konsolenspieler denselben Abschnitt bald spielen können, der bereits auf Steam verfügbar ist, und damit einen einheitlichen Eindruck vom aktuellen Entwicklungsstand vermitteln.