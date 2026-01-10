PRAGMATA: Erhält laut Capcom zeitnah eine Konsolen‑Demo

13 Autor: , in News / PRAGMATA
Übersicht
Image: Capcom

Capcom bestätigt noch einmal: Pragmata‑Demo erscheint bald auch auf Konsolen!

Bald wird es möglich sein, Pragmata auf mehreren Plattformen zu testen. Capcom hat klargestellt, dass die aktuelle Steam-Demo des Sci‑Fi‑Abenteuers in Kürze auch auf Konsolen verfügbar wird.

Die kurze, aber deutliche Botschaft des Studios lässt keinen Zweifel daran, dass der Rollout unmittelbar bevorsteht. Die Aussage „Fear not, a console demo will be arriving shortly“ unterstreicht, dass die Umsetzung bereits in Arbeit ist.

Wie wir bereits berichtet haben, will Capcom mit der Demo für Steam & Konsolen einen frühen Einblick in die Atmosphäre und das Setting von Pragmata ermöglichen.

Die Konsolenfassung der Testversion lässt aber weiter auf sich warten, Spieler wurden ungeduldig und somit hat Capcom noch einmal bestätigt, dass Konsolenspieler denselben Abschnitt bald spielen können, der bereits auf Steam verfügbar ist, und damit einen einheitlichen Eindruck vom aktuellen Entwicklungsstand vermitteln.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu PRAGMATA

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. xXCickXx 116930 XP Scorpio King Rang 3 | 10.01.2026 - 12:18 Uhr

    Kann nicht schaden, hab das Gefühl es kommen nach jahrelanger Demoabsinenz nun wieder vermehrt Demos.

    0
  2. Kitomy 51155 XP Nachwuchsadmin 5+ | 10.01.2026 - 12:22 Uhr

    Das was mir die Demo gezeigt / gegeben hat: klar Day One kauf.

    0

Hinterlasse eine Antwort