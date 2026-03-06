PRAGMATA: Erscheint plötzlich früher und zeigt neuen mysteriösen Begleiter

15 Autor: , in News / PRAGMATA
Image: ©CAPCOM CO.

Pragmata erscheint plötzlich früher und zeigt neuen mysteriösen Begleiter.

Im Rahmen des Capcom Spotlight hat Capcom einen neuen Blick auf das Sci-Fi-Action-Adventure Pragmata präsentiert.

Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen einen leicht vorgezogenen Veröffentlichungstermin: Das Spiel erscheint nun eine Woche früher, nämlich am 17. April 2026.

Der neue Trailer zeigt weitere Eindrücke aus der geheimnisvollen Spielwelt und gibt erstmals einen Blick auf einen neuen Begleiter, der Spieler während ihrer Zeit im sogenannten Shelter unterstützen wird. Dieser Charakter soll als Orientierungshilfe dienen und durch die Umgebung führen.

15 Kommentare Added

  1. Drakeline6 194675 XP Grub Killer Elite | 06.03.2026 - 08:22 Uhr

    Capcom liefert dieses Jahr wieder abnormal gut ab.
    Wenns so weiter geht wird Capcom wieder Publisher des Jahres.
    Würds ihnen gönnen.

    0
    • Ripperdom 25515 XP Nasenbohrer Level 3 | 06.03.2026 - 08:34 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Wieso wieder? Zuletzt waren sie es 2024. Letztes Jahr war es Sega und vor drei Jahren waren es Sony. 2022 war es Microsoft und vor Microsoft war es auch Sega.

      0
      • Drakeline6 194675 XP Grub Killer Elite | 06.03.2026 - 08:45 Uhr
        Antwort auf Ripperdom

        Na dann stimmts doch 2024 und jetzt wieder.
        Würde nur nicht stimmen, wenns sies noch nie wurden.

        0
        • Ripperdom 25515 XP Nasenbohrer Level 3 | 06.03.2026 - 08:49 Uhr
          Antwort auf Drakeline6

          Okay, dann habe ich das falsch interpretiert. Für mich hat es sich so gelesen, als wären sie seit 10 Jahren unangefochten auf der Nummer 1.

          0
  3. Wartenaufwunder 153730 XP God-at-Arms Silber | 06.03.2026 - 08:32 Uhr

    Puh….die Demo hat mir richtig gut gefallen.
    Hab Bock auf das Spiel. Vlt nicht zum Release…. Capcom wird ja schnell günstiger.

    0
    • Robilein 1225010 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.03.2026 - 08:43 Uhr
      Antwort auf DangerAron

      Kann ich nur empfehlen. Hab’s nach der Demo gleich vorbestellt. So hat’s mir gefallen👍

      0
  5. Rotten 104925 XP Elite User | 06.03.2026 - 08:38 Uhr

    Da bin ik auf die ersten Eindrücke der Vollversion gespannt ✌🏻

    0
  8. Robilein 1225010 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.03.2026 - 10:00 Uhr

    Ein vorgezoger Release. Ist doch mal eine ositive Überraschung🙂

    0

