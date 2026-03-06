Pragmata erscheint plötzlich früher und zeigt neuen mysteriösen Begleiter.

Im Rahmen des Capcom Spotlight hat Capcom einen neuen Blick auf das Sci-Fi-Action-Adventure Pragmata präsentiert.
Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen einen leicht vorgezogenen Veröffentlichungstermin: Das Spiel erscheint nun eine Woche früher, nämlich am 17. April 2026.
Der neue Trailer zeigt weitere Eindrücke aus der geheimnisvollen Spielwelt und gibt erstmals einen Blick auf einen neuen Begleiter, der Spieler während ihrer Zeit im sogenannten Shelter unterstützen wird. Dieser Charakter soll als Orientierungshilfe dienen und durch die Umgebung führen.
Mitdiskutieren
Capcom liefert dieses Jahr wieder abnormal gut ab.
Wenns so weiter geht wird Capcom wieder Publisher des Jahres.
Würds ihnen gönnen.
Wieso wieder? Zuletzt waren sie es 2024. Letztes Jahr war es Sega und vor drei Jahren waren es Sony. 2022 war es Microsoft und vor Microsoft war es auch Sega.
Na dann stimmts doch 2024 und jetzt wieder.
Würde nur nicht stimmen, wenns sies noch nie wurden.
Okay, dann habe ich das falsch interpretiert. Für mich hat es sich so gelesen, als wären sie seit 10 Jahren unangefochten auf der Nummer 1.
Ich weiß nicht, bis jetzt konnte mich Pragmata nicht überzeugen.
Puh….die Demo hat mir richtig gut gefallen.
Hab Bock auf das Spiel. Vlt nicht zum Release…. Capcom wird ja schnell günstiger.
Vielleicht sollte ich doch mal die Demo dazu spielen…🤔
Kann ich nur empfehlen. Hab’s nach der Demo gleich vorbestellt. So hat’s mir gefallen👍
Da bin ik auf die ersten Eindrücke der Vollversion gespannt ✌🏻
Demo hat mich nicht überzeugt. Ist mir nicht immersiv genug.
Das Leveldesign in der Demo hat sich total nach Tutorial angefühlt, mal abwarten wie das Spiel als Ganzes wird.
Werde ich es mir anschauen. Gameplay war mir zu sehr arcadig.
Mal die Tests abwarten, fand die Demo sehr solide.
Ein vorgezoger Release. Ist doch mal eine ositive Überraschung🙂
Könnte nen cooles Game werden 🙂