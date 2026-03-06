Pragmata erscheint plötzlich früher und zeigt neuen mysteriösen Begleiter.

Im Rahmen des Capcom Spotlight hat Capcom einen neuen Blick auf das Sci-Fi-Action-Adventure Pragmata präsentiert.

Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen einen leicht vorgezogenen Veröffentlichungstermin: Das Spiel erscheint nun eine Woche früher, nämlich am 17. April 2026.

Der neue Trailer zeigt weitere Eindrücke aus der geheimnisvollen Spielwelt und gibt erstmals einen Blick auf einen neuen Begleiter, der Spieler während ihrer Zeit im sogenannten Shelter unterstützen wird. Dieser Charakter soll als Orientierungshilfe dienen und durch die Umgebung führen.