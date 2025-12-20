PRAGMATA: Erste Eindrücke der Creator‑Community

8 Autor: , in News / PRAGMATA
Übersicht
Image: Capcom

PRAGMATA begeistert Top‑Creator – Demo jetzt spielbar, Konsolen‑Version folgt!

Mit PRAGMATA – First Impressions gibt Capcom einen frühen Einblick in die Reaktionen einiger ausgewählter Creator, die das Sci‑Fi‑Abenteuer bereits anspielen konnten.

Die Eindrücke fallen vielversprechend aus: Die Creator loben vor allem die Atmosphäre, das rätselhafte Worldbuilding und die emotionale Dynamik zwischen den Figuren, die das Spiel zu einem der spannendsten kommenden Titel machen könnten.

Aber machen wir uns nichts vor, denn kritische Stimmen hätten es ohnehin nicht in das von Capcom produzierte Video geschafft!

Der Titel erscheint am 24. April 2026, doch Spieler können schon jetzt einen Vorgeschmack bekommen. Die Sketchbook‑Demo ist bereits auf Steam verfügbar und soll bald auch auf Konsolen erscheinen. Sie bietet einen ersten Blick auf das visuelle Konzept, die Bewegungsmechaniken und die Grundstimmung des Spiels, ohne zu viel von der Story zu verraten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu PRAGMATA

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 25835 XP Nasenbohrer Level 3 | 20.12.2025 - 17:06 Uhr

    Die Konsolen Demo werde ich ausprobieren und schaue ob es was für mich ist. Dann entscheide ich mich für einen Kauf. 🙂

    0
  2. daemon1811 36540 XP Bobby Car Raser | 20.12.2025 - 17:13 Uhr

    Hmm..wo soll das noch alles hinführen?? Ich dachte früher, daß wir im Jahre 2000 endlich unserer eigenen Gesichter den Avataren verleihen können,aber bis dahin fließt wohl noch viel Wasser den Rhein runter..

    0
  7. DerOpaZockt 79180 XP Tastenakrobat Level 4 | 20.12.2025 - 17:33 Uhr

    Auf diesen Titel bin ich sehr gespannt, werde aber erst noch weitere Informationen abwarte, bevor ich mich dann vor Release entscheide.

    0
  8. Lorko 51655 XP Nachwuchsadmin 5+ | 20.12.2025 - 17:34 Uhr

    Löblich das sie eine Demo dafür rausbringen. Dürfen sich andere Publisher und Entwickler gerne anschließen.

    0

Hinterlasse eine Antwort