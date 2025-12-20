PRAGMATA: Erste Eindrücke der Creator‑Community

Mit PRAGMATA – First Impressions gibt Capcom einen frühen Einblick in die Reaktionen einiger ausgewählter Creator, die das Sci‑Fi‑Abenteuer bereits anspielen konnten.
Die Eindrücke fallen vielversprechend aus: Die Creator loben vor allem die Atmosphäre, das rätselhafte Worldbuilding und die emotionale Dynamik zwischen den Figuren, die das Spiel zu einem der spannendsten kommenden Titel machen könnten.
Aber machen wir uns nichts vor, denn kritische Stimmen hätten es ohnehin nicht in das von Capcom produzierte Video geschafft!
Der Titel erscheint am 24. April 2026, doch Spieler können schon jetzt einen Vorgeschmack bekommen. Die Sketchbook‑Demo ist bereits auf Steam verfügbar und soll bald auch auf Konsolen erscheinen. Sie bietet einen ersten Blick auf das visuelle Konzept, die Bewegungsmechaniken und die Grundstimmung des Spiels, ohne zu viel von der Story zu verraten.
Die Konsolen Demo werde ich ausprobieren und schaue ob es was für mich ist. Dann entscheide ich mich für einen Kauf. 🙂
Hmm..wo soll das noch alles hinführen?? Ich dachte früher, daß wir im Jahre 2000 endlich unserer eigenen Gesichter den Avataren verleihen können,aber bis dahin fließt wohl noch viel Wasser den Rhein runter..
Die Demo muss ich unbedingt ausprobieren, bisher sah es ganz gut aus.
Ein weiterer interessanter Titel für 2026….
Bin gespannt wie das Spiel am Ende wird. Sieht ja schon ganz gut aus.
Auf den Titel bin ich gespannt
Auf diesen Titel bin ich sehr gespannt, werde aber erst noch weitere Informationen abwarte, bevor ich mich dann vor Release entscheide.
Löblich das sie eine Demo dafür rausbringen. Dürfen sich andere Publisher und Entwickler gerne anschließen.