PRAGMATA: Erste Eindrücke der Creator‑Community

Mit PRAGMATA – First Impressions gibt Capcom einen frühen Einblick in die Reaktionen einiger ausgewählter Creator, die das Sci‑Fi‑Abenteuer bereits anspielen konnten.

Die Eindrücke fallen vielversprechend aus: Die Creator loben vor allem die Atmosphäre, das rätselhafte Worldbuilding und die emotionale Dynamik zwischen den Figuren, die das Spiel zu einem der spannendsten kommenden Titel machen könnten.

Aber machen wir uns nichts vor, denn kritische Stimmen hätten es ohnehin nicht in das von Capcom produzierte Video geschafft!

Der Titel erscheint am 24. April 2026, doch Spieler können schon jetzt einen Vorgeschmack bekommen. Die Sketchbook‑Demo ist bereits auf Steam verfügbar und soll bald auch auf Konsolen erscheinen. Sie bietet einen ersten Blick auf das visuelle Konzept, die Bewegungsmechaniken und die Grundstimmung des Spiels, ohne zu viel von der Story zu verraten.